Thom Haye verwijt sc Heerenveen voor de camera van ESPN één groot ding

Thom Haye maakte zondag zijn officiële debuut voor Almere City. De 29-jarige middenvelder, die tot het eind van het seizoen tekende, deed een klein halfuur mee in het uitduel met Heracles Almelo (0-0). Echter, als het aan hem gelegen had, voetbalde Haye nu voor Como. Het steekt hem nog steeds dat sc Heerenveen in de winter niet meewerkte aan een transfer, zo vertelt Haye voor de camera van ESPN.

In januari, een halfjaar voor het aflopen van zijn contract, meldde Como zich vol goede moed in Friesland. De toenmalige Serie B-club wilde Haye voor een onbekende transfersom naar Noord-Italië halen, maar Heerenveen werkte niet mee.

De situatie komt zondag na Heracles Almelo - Almere City ter sprake. "Ik moet eerlijk zeggen dat dat me het meest pijn heeft gedaan", vertelt Haye aan verslaggever Hans Kraay junior.

De Indonesisch international noemt het 'een droomstap' die hem ontnomen werd. "Mijn contract liep ook af, dus dat Heerenveen me dat niet gegund heeft, deed best wel pijn." Als Kraay junior vraagt of de Friezen te veel geld wilden, is Haye duidelijk: "Ja."

Uiteindelijk besloot de rechtspoot deze zomer voor een avontuur bij Almere te kiezen. Haye verkoos dat boven een terugkeer bij NAC Breda, de club waar hij tussen 2020 en 2022 al voetbalde. "Dan is het zomer en ga je kijken. Als er dan geen dingen op je pad komen waar je enthousiast van wordt – ook met het oog op mijn gezin – ga je op een gegeven moment weer kijken naar Nederland", aldus Haye.

Almere City markeert de zesde Nederlandse club waarvoor Haye actief is tijdens zijn professionele loopbaan. De geboren Amsterdammer werd opgeleid door AZ, en kwam daarna uit voor achtereenvolgens Willem II, ADO Den Haag, NAC Breda en Heerenveen.

Tussen 2018 en 2019 speelde Haye nog kortstondig in de Serie B bij Lecce. Sinds maart jl. is hij international van Indonesië, waarvoor hij inmiddels zes interlands verzamelde.