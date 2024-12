Thijs Dallinga maakt nog geen minuut na entree uiterst belangrijke eerste Serie A-goal

Thijs Dallinga heeft zijn eerste Serie A-doelpunt te pakken. De aanvaller van Bologna viel tegen Torino twintig minuten voor tijd in en scoorde vrijwel direct de belangrijke 0-1. Tommaso Pobega bepaalde de eindstand even later op 0-2, waardoor Bologna AC Milan van de zevende plaats stoot. Torino staat elfde.

Bijzonderheden:

Dallinga kwam afgelopen zomer met hoge verwachtingen over van Toulouse, waar hij de onbetwiste nummer één in de spits was. In de Serie A heeft hij die status nog niet kunnen bemachtigen.

Santiago Castro is de eerste keus van trainer Vincenzo Italiano en dat was zaterdag in Turijn niet anders. Castro kreeg ook de kans om Bologna op 0-1 te zetten, maar de Argentijn faalde in de eerste helft vanaf elf meter.

Castro werd in de zeventigste minuut afgelost door Dallinga, die vrijwel direct zijn waarde bewees. Voormalig AZ'er Jens Odgaard gaf mee aan Juan Miranda, wiens lage voorzet bij de eerste paal werd binnengelopen door Dallinga: 0-1.

Tien minuten voor tijd gooide Pobega het duel definitief in het slot. De huurling van AC Milan kreeg de bal uit een vrije trap met een gelukje voor zijn voeten en haalde onhoudbaar uit in de korte hoek: 0-2.

Bij Bologna deed Sam Beukema overigens de hele wedstrijd mee, terwijl Jesper Karlsson geen invalbeurt werd gegund. Bij Torino verschenen onder meer Marcus Pedersen en Borna Sosa aan de aftrap. Perr Schuurs herstelt nog altijd van zijn zware knieblessure.