Theo Janssen wijst naar speler in Oranje die eruit moet voor Ian Maatsen

Theo Janssen vindt het onbegrijpelijk dat Ian Maatsen niet meegaat naar het EK. Voorafgaand aan de Champions League-finale uit de analyticus zijn frustratie voor de camera van RTL 7, want hij begrijpt niet waarom een basisspeler in de eindstrijd van het miljoenenbal het in Oranje moet afleggen tegen bijvoorbeeld Wout Weghorst.

“Ik vind het best wel apart dat Maatsen niet meegaat naar het EK, moet ik eerlijk zeggen”, zo geeft Janssen aan. “Blind is een goede speler die ook als linksback uit de voeten kan, maar het is niet een jongen die er de hele wedstrijd overheen knalt en supersnel is. Hij zal zijn momenten kiezen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“En als je kijkt naar Aké en Van de Ven: dat zijn centrale verdedigers", gaat Janssen verder. "Die kunnen op linksback spelen, maar het is niet hun positie."

"Maatsen heeft zich het afgelopen halfjaar supergoed ontwikkeld. Hij laat zich zien op het allerhoogste podium en is in vorm. Dan vind ik dat je een plek verdient."

"Ik hoorde dat Ronald Koeman aangaf: dan kan ik een extra aanvaller meenemen. Daar had je er een van thuis kunnen laten, volgens mij. Ik ben ook wel benieuwd naar hoe hij zou spelen.”

“Wie je in plaats van Maatsen thuis had kunnen laten? Als je voorin gaat kijken, Wout Weghorst. Als je een pinchhitter nodig hebt, kan je ook Van Dijk even in de spits gooien volgens mij."

“Het is natuurlijk ook weer allemaal afhankelijk van hoe het Nederlands elftal gaat spelen. Als je met een vijfmansverdediging speelt is hij wel de ideale speler om aan de linkerkant neer te zetten”, besluit Janssen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties