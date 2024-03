Theo Janssen vertelt waarom hij ondanks â€˜fantastische tijdâ€™ vertrok bij Ajax

Theo Janssen vertelt waarom hij ondanks ‘fantastische tijd’ vertrok bij Ajax

Theo Janssen heeft zich in het programma Tussen de Palen van Ziggo Sport bijzonder lovend uitgelaten over Ajax. De voormalig middenvelder speelde één seizoen voor de Amsterdammers, voordat hij besloot te vertrekken. De reden? Files.

Janssen had drie jaar lang furore gemaakt bij FC Twente, alvorens hij in 2011 besloot over te stappen naar Ajax. Onder trainer Frank de Boer was de Arnhemmer een belangrijke kracht op het middenveld. Janssen werd dat seizoen, 2011/12, kampioen met de Amsterdammers.

"Het jaar bij Ajax was met het team en de mensen geweldig", spreekt Janssen. "En met de mensen eromheen ook. Ik heb daar een fantastische tijd gehad, alleen ik ben inderdaad weggegaan omdat ik elke dag in de file stond. Heen en terug."

"Op een gegeven moment was ik daar helemaal klaar mee." Presentator Wytse van der Goot stelt dat er 'ook mensen zijn die dan een appartementje nemen'. "Klopt", reageert Janssen. "Ik vind Amsterdam leuk voor een dag. Twee dagen. En dan wil ik zo snel mogelijk weg."

Theo Janssen over zijn vertrek bij ???????? ??? 'Bij Ajax was het geweldig, een hele warme club. Ik ben weggegaan omdat ik elke dag in de file stond...' ?? ?? Tussen de Palen: Theo Janssen ? Nu live! ?? Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)#ZiggoSport #TussendePalen pic.twitter.com/BW5tXBNPBD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 29, 2024

"Het is veel te druk, veel te chaotisch. Ik hou van een beetje rust. In woon in Arnhem in een buurt met allemaal parken om me heen en dat vind ik heerlijk. Lekker naar buiten, even een stukje wandelen. Dus ik hoef niet altijd in die mensenmassa te zitten."

Janssen besloot aan het einde van het seizoen 2011/12 Ajax te verlaten voor zijn jeugdliefde Vitesse. In 2014 zette hij een punt achter zijn carrière, nadat hij te kampen had gehad met twee zware knieblessures.

Janssen is Vitesse ook na zijn spelerscarrière trouw gebleven. Momenteel ligt de 42-jarige Gelderlander tot medio 2026 vast bij Vitesse, waar hij een functie vervult binnen de Vitesse Voetbal Academie. Daarnaast is Janssen regelmatig op tv te zien als analist.

