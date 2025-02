Theo Hernández wordt verguisd in Italië na duel met Feyenoord: 'Jij mag nooit meer een Milan-shirt aan'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Theo Hernández, die uitgekotst wordt door eigen fans.

Hernández was dinsdagavond een hoofdrolspeler in de Champions League-wedstrijd tussen AC Milan en Feyenoord (1-1). Het vroege openingsdoelpunt van Santiago Gimenez werd onschadelijk gemaakt door Julián Carranza.

In de 51ste minuut ging Hernández op oliedomme wijze de fout in, daar hij in het vijandige zestienmetergebied - met al geel op zak - een zeer opzichtige fopduik liet zien. Arbiter Szymon Marciniak was er niet van gediend en deelde een tweede gele, en dus rode kaart uit aan de Fransman. Het was precies het zetje in de rug dat Feyenoord nodig had.

Op social media wordt de vleugelverdediger van Milan keihard afgebrand door zijn eigen fans. “Hij mag nooit meer een Milan-shirt aan, hij heeft het seizoen verpest”, zo schrijft een fanatieke aanhanger op X.

“Ieder jaar komt hij in augustus te dik terug van vakantie en op het veld gebruikt hij zijn hersenen niet. Hij moet in Dubai gaan spelen”, schrijft een ander.

“Ik ben benieuwd met welk gezicht hij in de kleedkamer tegenover zijn teamgenoten zit”, reageert weer een gebruiker. "Dit stuk stront moet een fikse boete krijgen", zo klinkt het ook.