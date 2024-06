The Athletic zet Oranje buiten top 10 beste EK-landen: ‘Koeman snapt het niet’

The Athletic heeft donderdag een ranking gepubliceerd van de beste en meest attractieve EK-landen tijdens de groepsfase. Daarbij heeft het Britse medium niet alleen gekeken naar de behaalde punten, want ook het algemene gevoel bij de fans en het vermaak tijdens wedstrijden wordt meegenomen. Het oordeel is dat de duels van Oranje attractief zijn, maar dat het team - mede door keuzes van Ronald Koeman - voetballend vooralsnog geen sterke indruk maakt.

Het Nederlands elftal wordt door The Athletic op een schamele veertiende plek gezet op de lijst met beste EK-teams tot nu toe. Oranje scoort weliswaar goed op excitement rating (29.8 punten), maar kwalitatief houdt het niet over. Volgens de lijst zijn alleen de wedstrijden van Portugal (38.4) en Spanje (34.4) nóg vermakelijker. Het medium vindt dat de amusementswaarde van Denemarken het laagst is: 7.6.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“We hebben al een tijdje geen echte Nederlandse implosie meer gezien, maar het voelt alsof er hier nog wel een op komst is”, zo luidt het enigszins hoopvolle oordeel van The Athletic over het optreden van Nederland tot dusver. Wel worden de zwakke plekken duidelijk aangestipt. “Virgil van Dijk lijkt te kraken, terwijl het team over een nietszeggend middenveld beschikt.”

“Ronald Koeman heeft schijnbaar ook geen idee hoe hij Jeremie Frimpong moet gebruiken - een van Europa's meest vermakelijke spelers van vorig seizoen. Ze weigeren het licht te zien en toe te geven dat Wout Weghorst de man is die ze nodig hebben.”

“Misschien heeft Koeman besloten dat Big Wout voor hen beter gedijt als pinchhitter, als soort militair geschut dat alleen in noodgevallen gebruikt kan worden. Maar hij is zo’n ongekende grootheid dat het zeker de moeite waard is om hem te laten spelen. Wij willen Wout, Ronald. WOUT!”, zo klinkt het.

Engeland staat op een dertiende plek en wordt iets beter ingeschat dan Nederland, maar de amusementswaarde ligt met 20.7 punten veel lager. Spanje wordt gezien als het beste land op dit EK. “Ze maakten korte metten met Kroatië, ze hadden met een veel grotere marge dan 1-0 van Italië kunnen winnen, ze voerden vervolgens tien wijzigingen door en gingen op cruise control door hun laatste wedstrijd tegen Albanië.”

Oostenrijk, winnaar van Groep D, belandt op de tweede plek van de ranking van The Athletic. “Gewoon diep, diep indrukwekkend”, zo luidt het oordeel. Frankrijk staat net achter Nederland op de vijftiende plek. Het slechtste land van het toernooi is Tsjechië, dat net na Polen gerangschikt is.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties