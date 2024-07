The Athletic onthult welke speler topprioriteit is voor Arne Slot en Liverpool

Arne Slot heeft nog geen nieuwe spelers mogen verwelkomen bij Liverpool voor het seizoen 2024/25, maar als het aan de club ligt gaat er nog wel wat gebeuren. De belangrijkste prioriteit ligt echter bij een speler uit de huidige selectie.

Er is Liverpool namelijk veel aan gelegen om het contract van Trent Alexander-Arnold te verlengen. De vleugelverdediger ligt nog tot volgend jaar zomer vast op Anfield, wat hem tot een gewild doelwit maakt voor andere clubs.

James Pearce van The Athletic meldt dan ook dat een contractverlenging van de Engelsman de grootste prioriteit is. Verwacht wordt dat Liverpool in de komende weken met een concreet voorstel komt.

Real Madrid wil graag aan de haal gaan met Alexander-Arnold, die zelf naar verluidt ook wel oren heeft naar een overstap. Volgens eerdere berichtgeving heeft de Koninklijke sinds half juni al contact met de verliezend EK-finalist.

In Madrid ziet men de noodzaak om een nieuwe rechtervleugelverdediger aan te trekken. In 2025 wordt Dani Carvajal 33 jaar oud. De club zal hem stapsgewijs gaan vervangen en ziet in Alexander-Arnold de perfecte kandidaat.

Alexander-Arnold is goed bevriend met Real-middenvelder Jude Bellingham, van wie verwacht wordt dat hij zijn vriend kan overhalen om in Estadio Santiago Bernabéu te komen spelen.

De reden dat Liverpool nog geen nieuwe spelers heeft aangetrokken is omdat Slot zijn selectie eerst wil beoordelen tijdens de komende tour door de Verenigde Staten, die ter voorbereiding dient op het nieuwe seizoen.

Verwacht wordt dat naast Alexander-Arnold ook wordt gewerkt aan een nieuwe deal met Virgil van Dijk. Beide verdedigers worden beschouwd als belangrijkste schakel in het succes van the Reds.

