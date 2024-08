Teun Koopmeiners is dolbij dat Juventus hem specifiek rugnummer gunt

Teun Koopmeiners kan niet wachten om zijn eerste minuten te maken voor Juventus. De miljoenenaanwinst wil vlammen op het middenveld van de grootmacht uit Turijn, waar hij gaat spelen met rugnummer 8. De deal tussen Atalanta en Juventus kwam woensdag officieel rond.

''Hier droom ik al heel lang van'', jubelt Koopmeiners op het clubkanaal van Juventus, waar hij tot medio 2029 vastligt. ''Juventus is wat mij betreft de grootste club in Italië, en nu ben ik hier. Eindelijk. Alles aan deze club is fantastisch. Ik ben hier om prijzen te winnen.''

Koopmeiners wil zo snel mogelijk aansluiten bij de selectie van trainer Thiago Motta, die na twee succesvolle seizoenen bij Bologna deze zomer promotie maakte richting Juventus. ''Ik kijk ernaar uit om met deze spelers op het veld te staan, en om onder deze trainer te spelen.''

Juventus staat na twee speelronden in de Serie A bovenaan, met zes punten uit twee wedstrijden. ''We hebben ook al zes doelpunten gemaakt. Dat is een goede start. Ik scoor zelf natuurlijk ook graag'', zegt Koopmeiners, die 29 keer scoorde in 129 duels in het shirt van Atalanta, met een glimlach.

Koopmeiners heeft al kort even contact gehad met Motta. ''Ik heb inderdaad met Il Mister gesproken. Hij wilde direct weten hoe het met mij ging. En we hebben ook gesproken over hoe we bij Juventus gaan spelen dit seizoen.''

De middenvelder, voor 52 miljoen euro verkocht door Atalanta, legt uit waarom hij bij Juventus met rugnummer 8 gaat spelen. ''Nummer 8 is heel belangrijk voor mij, dat nummer droeg ik altijd in de jeugd. Ik heb er specifiek om gevraagd bij Juventus, en ze hebben het mij gegeven.''

Koopmeiners kan aanstaande zondag officieel debuteren namens Juventus. De lijstaanvoerder in de Serie A krijgt in het Allianz Stadium bezoek van AS Roma, dat tot dusver slechts één punt verzamelde in de eerste twee speelronden.