De kans is klein dat Hakim Ziyech ooit nog terugkeert bij Ajax, zo spreekt Mike Verweij uit in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De journalist denkt dat Ziyech zich niet populair heeft gemaakt bij de supporters van Ajax met zijn steunbetuiging aan het opjagen en aanvallen van Maccabi Tel Aviv-fans in Amsterdam.

Ziyech sprak twee weken geleden via een post op Instagram Stories zijn steun uit aan de relschoppers die in georganiseerd verband jacht maakten op Israëlische voetbalsupporters. Die ongeregeldheden vonden plaats na de Europa League-wedstrijd Ajax - Maccabi (5-0).

"Ziyech heeft onlangs weer een heel onhandige post op zijn sociale media gezet", zegt Verweij daarover.

De afgelopen jaren kwamen meermaals hardnekkige geruchten in de media over een mogelijke terugkeer van Ziyech bij Ajax. Inmiddels lijkt het een gesloten boek. "Ik denk dat de supporters van Ajax inmiddels wel klaar met hem zijn", aldus Verweij.

Ziyech staat onder contract bij Galatasaray, dat hem na een huurperiode in 2024 definitief overnam van Chelsea. De 31-jarige aanvallende middenvelder ligt in Turkije slechts vast tot medio 2025, al zit er een optie in het contract voor een extra jaar.

Een terugkeer naar Ajax lijkt ver weg. "Ik denk dat Ziyech vooral bij de fans niet heel erg welkom is", zegt Verweij. "Ik vraag me ook af of Ajax dat wel moet willen, aangezien zijn leeftijd en spelers die hij in de weg gaat lopen."