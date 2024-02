‘Ten Hag zwaait belangrijke zomeraanwinst al na één seizoen uit bij Man United’

Het dienstverband van Sofyan Amrabat bij Manchester United lijkt beperkt te blijven tot één seizoen. De 27-jarige middenvelder wordt dit seizoen gehuurd van Fiorentina en the Red Devils hebben een optie om de transfer na dit seizoen permanent te maken, maar volgens Manchester Evening News is de club van Erik ten Hag niet van plan deze te lichten.

Het lokale medium verwacht een 'exodus' bij Manchester United komende zomer, waarbij Amrabat een van de vele spelers is die vertrekt. De Marokkaans international werd in de zomer van 2023 ingelijfd, nadat hij al langere tijd nadrukkelijk in verband werd gebracht met een transfer naar Old Trafford.

Uiteindelijk werd Amrabat op Deadline Day gepresenteerd, waarmee Ten Hag zijn gewenste versterking op het middenveld binnen had. De verwachtingen waren hoog voor de controleur, maar ruim een half seizoen later stelt men in Manchester dat Amrabat deze niet heeft kunnen waarmaken.

Mede door blessures en een deelname aan de Afrika Cup kwam de in Nederland geboren middenvelder tot slechts negentien optredens dit seizoen. De laatste weken zat Amrabat steevast bij de selectie, maar Ten Hag geeft op zijn positie de voorkeur aan Casemiro en de jonge Kobbie Mainoo.

Amrabat mag daarom terugkeren naar Fiorentina, waar hij nog een contract heeft tot medio 2025. De voormalig speler van FC Utrecht en Feyenoord speelt sinds de zomer van 2020 voor de club uit Florence.

Indien Amrabat daadwerkelijk terugkeert bij Fiorentina, is het niet uitgesloten dat hij snel daarna weer een transfer weg van de Serie A-club maakt. In de zomer dat Amrabat naar Manchester United vertrok waren er de nodige andere kapers op de kust, die wellicht in de komende transferperiode wederom interesse tonen.

In zijn negentien wedstrijden voor Manchester United kwam Amrabat niet tot scoren en wist hij geen assists te noteren. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt de 54-voudig international van Marokko een transferwaarde van 28 miljoen euro.

