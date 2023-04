Ten Hag zal beruchte ‘hairdryer treatment’ van Ferguson bij United niet schuwen

Zondag, 23 april 2023 • Jordi Tomasowa

Erik ten Hag is niet bang om de speler van Manchester United de wind van voren te geven, zoals Alex Ferguson ook regelmatig deed tijdens zijn jaren als manager van the Red Devils. United vloog donderdag uit de Europa League na een uiterst pijnlijke 3-0 nederlaag tegen Sevilla. In aanloop naar de halve finale van de FA Cup tegen Brighton & Hove Albion werd Ten Hag gevraagd of hij zijn spelers ook de waarheid durf te zeggen na een wanprestatie.

Voor Ten Hag was het spel dat zijn ploeg tegen Sevilla op de mat legde onacceptabel. Ferguson had de selectie in zijn periode als manager van United waarschijnlijk de beroemde ‘hairdryer treatment’ gegeven. Ten Hag beaamt dat hij zijn selectie in bepaalde situaties ook een flinke uitbrander kan geven. De term 'föhnbehandeling' werd bekend tijdens de gloriedagen van de legendarische United-manager Ferguson, die bekend stond om zijn temperamentvolle karakter als het ging om discipline en prestaties.

“Het is een instrument, maar het gaat om de timing”, zei Ten Hag op een persconferentie. “Je moet weten wanneer je het moet gebruiken. Als manager kun je meerdere communicatiestijlen kiezen, dit is er een van. Natuurlijk was ik heel kwaad, dit was voor mij onaanvaardbaar. Je kan fouten maken, maar je moet verder.” Harry Maguire en David de Gea gingen tegen Sevilla hopeloos in de fout.

“In de kwartfinale van de Europa League moet je alles geven, dat deden wij niet", gaf Ten Hag aan. “Ik zou het nooit accepteren en dat heb ik de spelers ook duidelijk gemaakt. Ik heb van veel experts en fans gehoord dat we vooruitgang hebben geboekt en dat we ons hebben ontwikkeld. We zijn een ander team, maar we weten dat we nog stappen moeten maken. Dat is vrij duidelijk. Het gaat erom hoe we in een wedstrijd met tegenslag omgaan.”

United neemt het zondag om 17.30 uur in de halve finale van de FA Cup op tegen Brighton & Hove Albion, dat op Wembley niet kan beschikken over de geblesseerde Joël Veltman. Manchester City plaatste zich zaterdag al voor de finale. Riyad Mahrez besliste het bekerduel met Sheffield United hoogstpersoonlijk door een hattrick aan te tekenen. Ten Hag kan tegen Brighton opnieuw niet beschikken over Lisandro Martínez en Raphaël Varane, terwijl Maguire ontbreekt vanwege een schorsing.