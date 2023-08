Ten Hag wordt definitief verlost van Maguire: bod van 35 miljoen geaccepteerd

Woensdag, 9 augustus 2023 om 11:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:54

Harry Maguire staat op het punt om de overstap te maken naar West Ham United, zo schrijft Laurie Whitwell namens The Athletic. Manchester United heeft een bod van 30 miljoen pond, omgerekend 35 miljoen euro, geaccepteerd. Eerder werd een bod van 23 miljoen euro van the Hammers nog naar de prullenbak verwezen. Whitwell verwacht dat Maguire ook op persoonlijke voorwaarden snel tot een akkoord komt.

West Ham is naarstig op zoek naar versterking sinds het vertrek van Declan Rice en hoopt met de komst van Maguire de defensie van een kwaliteitsimpuls te voorzien. De verdediger hoopt op zijn beurt zijn carrière nieuw leven in te blazen. Erik ten Hag pakte Maguire in de voorbereiding de aanvoerdersband af en ziet geen belangrijke rol voor hem weggelegd komend seizoen.

Bondscoach Gareth Southgate liet Maguire weten dat een gebrek aan speeltijd bij United zijn interlandloopbaan kan beïnvloeden, waardoor de mandekker nu eieren voor zijn geld kiest met een overgang naar Londen. Ten Hag zou een vertrek van Maguire kunnen opvangen door de 35-jarige Jonny Evans een contract aan te bieden. De transfervrije routinier, die eerder tussen 2006 en 2015 het shirt van United droeg, traint deze zomer al mee.

Maguire gaf intern aan voor zijn kansen te willen gaan bij United, ondanks dat hij uit de gratie is geraakt. In de hiërarchie komt hij echter achter Lisandro Martínez, Raphaël Varane en Victor Lindelöf. Om een stap naar West Ham te maken, zal Maguire flink moeten inleveren. The Hammers bieden een weekloon van 116.000 euro, terwijl hij op Old Trafford 220.000 euro per week opstrijkt. Voor United rest een flink verlies op de aankoop van ruim 80 miljoen.