Ten Hag geeft uiterst pijnlijk interview over toekomst bij Manchester United

Erik ten Hag verwacht dat hij ook komend seizoen nog eindverantwoordelijke is bij Manchester United. Dat zegt de 54-jarige manager uit Haaksbergen in een uitgebreid interview met Voetbal International. De timing van de publicatie is uiterst pijnlijk, daar The Guardian vrijdag nog stellig meldde dat Ten Hag ongeacht de uitslag van de FA Cup-finale op straat wordt gezet.

VI pakt op de dag van de finale tussen Manchester City en Manchester United uit middels een exclusief interview met Ten Hag. Daarin doet de manager een aantal uitspraken over zijn toekomst, die behoorlijk haaks staan op de berichtgeving vanuit Engeland.

Kwaliteitskrant The Guardian bracht namelijk naar buiten dat Ten Hag, ongeacht de uitslag van the Manchester Derby, zijn congé krijgt bij the Red Devils. Dit alles zou op voorspraak zijn van grootaandeelhouder Jim Ratcliffe, die geen toekomst meer ziet in Ten Hag.

In gesprek met journalist Freek Jansen geeft Ten Hag een duidelijke en eerlijke mening over het seizoen van Manchester United. “Laat duidelijk zijn: het is ook gewoon slecht, het is gewoon bagger. Maar ondanks alles staan we wel gewoon in de FA Cup-finale. Meer zit er op dit moment ook gewoon niet in. Met al deze problemen, is dit het maximaal haalbare.”

Toch geeft Ten Hag aan dat zijn gevoel bij de eigenaren van INEOS goed zit. “Ik verneem dat ze alles willen veranderen maar met mij willen bouwen. Dat is tenminste hetgeen wat ze direct tegen mij zeggen en wat ze uitspreken.” Ten Hag denkt dan ook dat hij ook volgend seizoen trainer van Manchester United is.

“Ik heb nog een contract voor een jaar en ben ook al druk met volgend seizoen”, aldus Ten Hag. “De analyse over dit seizoen, wat er komende zomer moet gebeuren, wat er in de selectie nodig is, en ook zaken als de voorbereiding. Maar op dit moment telt alleen de FA Cup-finale. Wat daarna gebeurt, weet ik niet.”

Ook Ten Hag krijgt de geruchten over een ontslag mee. “Ik kan me er wel voor afsluiten. Maar het maakt wel het werk moeilijker, omdat mijn omgeving, en ook dus de spelers, er wel door wordt beïnvloed.” Ten Hag haalt nog even uit naar de Engelse media. “De analytici, die zichzelf geweldig vinden, moeten scoren en hun geld waarmaken, en doen dat gretig. Manchester United is dan een makkelijke prooi. Het is de grootste club van het land en misschien wel ter wereld.”

Zaterdagmiddag wacht om 16:00 uur de FA Cup-finale tussen Manchester City en Manchester United. De stadsderby wordt gespeeld op Wembley in Londen. Daarna zal blijken of de sterke berichtgeving vanuit Engeland klopt en Ten Hag daadwerkelijk wordt ontslagen bij de rode club uit Manchester.

