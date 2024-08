Telstar wenst niet mee te werken aan feestelijke avond voor Vitesse

Vitesse is bij de seizoensouverture in de Keuken Kampioen Divisie meteen tegen puntenverlies aangelopen. De ploeg van trainer John van den Brom kwam in eigen huis niet voorbij Telstar. Vitesse kwam twintig minuten voor tijd wel op voorsprong, maar wist dit niet vast te houden: 2-3.





Vitesse - Telstar 2-3

De supporters van Vitesse lieten hun vreugde over het voortbestaan van hun club blijken door massaal te komen naar de openingswedstrijd van het seizoen. GelreDome zat bijna vol voor het duel met Telstar, er waren 17.014 supporters. Vitesse, dat een jasje uit heeft gedaan qua spelersselectie, kwam in de 35ste minuut op achterstand. Een hoekschop van Guus Offerhaus werd binnengekopt door Danny Bakker: 0-1.

De Arnhemmers maakten dat twintig minuten voor tijd goed, eveneens uit een hoekschop. Debutant Marcus Steffen kopte op aangeven van de teruggekeerde routinier Alexander Büttner binnen: 1-1. Drie minuten later kwam Vitesse op voorsprong. Tomislav Gudelj werd vrij voor de keeper gezet door uitstekend voorbereidend werk van Gyan de Regt. De ingevallen spits rondde het uiterst beheerst af: 2-1.

Telstar wist de wedstrijd in de eindfase helemaal te kantelen. Eerst kopte Bakker een vrije trap binnen van Offerhaus, waarna Zakaria Eddahchouri er in de 86ste minuut 2-3 van maakte. De spits schoot na een schijntrap vernietigend raak.

MVV Maastricht - SC Cambuur 0-1

Nicky Souren, vorig jaar nog van MVV en inmiddels aanvoerder van Cambuur, moest na ruim een half uur geblesseerd het veld verlaten. Onder luid gezang en applaus van het thuispubliek werd de middenvelder van Cambuur vervangen. De Friezen kregen de beste kansen, maar moesten lang wachten op een doelpunt. Silvester van der Water wipte de bal in de zeventigste minuut richting Milan Smit, die hem binnen wist te koppen: 0-1. Niet veel later maakte Thomas Poll bijna een wereldgoal, maar het afstandsschot van de Cambuur-verdediger spatte uiteen op de lat.





TOP Oss - Excelsior 3-1

Voor Excelsior is het een compleet nieuw seizoen. Niet alleen Marinus Dijkhuizen vertrok, met hem trok een karrenvracht aan spelers de deur achter zich dicht op Woudestein. Het leek de ploeg in de eerste helft niet te deren, daar Richie Omorowa al na zeven minuten de score opende. Na rust ging echter alles mis wat mis kon gaan bij de Rotterdammers. De uitkomende doelman Pascal Kuiper werd tot twee keer toe omspeeld, waarna zowel Giovanni Korte al Abel Stensrud kon afronden. De eindstand werd bepaald door debutant Tijmen Wildeboer: 3-1.

FC Emmen - FC Dordrecht 1-2

FC Emmen bestaat volgend jaar honderd jaar en dat vieren ze het liefst in de Eredivisie, maar dan zal het wel uit een ander vaatje moeten tappen dan vrijdagavond tegen FC Dordrecht. De Drentenaren stonden door toedoen van Korede Osundina al na achttien minuten met 2-0 achter. Julius Kade deed in de tweede helft wel iets terug uit een rebound, maar verder dan dat kwam de ploeg van de Duitse trainer Robin Peter.

Helmond Sport - Jong FC Utrecht 1-1

Ook bij Helmond Sport staat het nodige te gebeuren. Die club gaat dit seizoen over naar een nieuw onderkomen. In het thuisduel met Jong FC Utrecht keek de ploeg van trainer Kevin Hofland al vroeg tegen een 0-1 achterstand aan. Rafik el Arguioui profiteerde na acht minuten spelen van het feit dat Helmond de bal niet uit de eigen zestien kreeg. Toen de beloftespeler dit vierde voor de harde kern van Helmond en er met bekertjes werd gegooid, was de eerste staking van het seizoen een feit. Halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg langszij via Anthony van den Hurk. Het bleek de eindstand.

FC Eindhoven - FC Den Bosch 2-0

Bij het duel tussen FC Eindhoven en FC Den Bosch was het lang wachten tot het eerste moment van opwinding. Op slag van rust besloot Boris van Schuppen maar eens uit te halen van een meter of twintig. Zijn inzet in de rechterhoek bleek doelman Pepijn van de Merbel van Den Bosch te machtig. De bezoekers moesten kort na rust zelfs een tweede tegentreffer slikken. Evan Rottier stond precies opde juiste plek om een rebound binnen te werken: 2-0.