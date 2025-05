Telstar-spits Youssef El Kachati in beeld bij Duitse traditieclub

Youssef El Kachati staat in de belangstelling van Hannover 96, zo meldt ESPN in navolging van de Duitse tak van Sky Sports. De sterspeler van Telstar staat er goed op in Duitsland, aangezien Schalke 04 ook interesse heeft in de spits.

El Kachati is dit seizoen één van de smaakmakers van de Keuken Kampioen Divisie. De spits staat dit seizoen al op 22 doelpunten en 6 assists in 41 wedstrijden. El Kachati is met Telstar nog volop in de race om promotie naar de Eredivisie.

Eind juni loopt het contract van El Kachati bij Telstar af. Maar over belangstelling hoeft de voormalig jeugdinternational van Marokko niet te klagen. Volgens Hans Kraay junior zat Schalke eerder dit seizoen tegen FC Emmen (3-0 winst) op de tribune. Ook zouden diverse andere clubs interesse hebben.

Een van die clubs die nu concreet lijkt te worden voor El Kachati is Hannover. De tweede Bundesliga-club lijkt Schalke af te troeven, doordat de ploeg uit Gelsenkirchen financieel en sportief er niet rooskleurig voorstaan.

El Kachati genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Sparta Rotterdam en speelde uiteindelijk elf officiële wedstrijden namens de hoofdmacht. Vervolgens leek het erop dat hij zijn droom van een profbestaan moest opgeven.

De rechtsbenige spits gaf echter niet op en knokte zich via Noordwijk en Quick Boys terug naar het betaald voetbal. Bij Telstar was hij in twee seizoenen goed voor 28 doelpunten en 9 assists in 63 wedstrijden.