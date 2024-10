Teleurgestelde Sergiño Dest haalt zijn gram: ‘Hij was niet eerlijk tegen mij’

Sergiño Dest is teleurgesteld in Xavi, zo laat de 23-jarige verdediger van PSV weten in gesprek met journalist Toni Juanmartí van Sport. De 33-voudig international van de Verenigde Staten is momenteel in Barcelona, waar hij herstelt van zijn zware kruisbandblessure.

In Spanje kent men Dest voornamelijk van zijn tijd bij FC Barcelona. De Catalaanse club nam de vleugelverdediger in 2020 voor 21 miljoen euro over van Ajax. In totaal speelde Dest 72 officiële duels namens Barça, waarin de rechtspoot goed was voor drie doelpunten en vier assists.

Sinds afgelopen zomer is Dest eigendom van PSV. Tijdens zijn revalidatie in Barcelona vertelt de verdediger hoe het gaat met zijn knie. “Alles gaat prima, het gaat zoals gepland. Mentaal is het niet makkelijk, maar ik ben gemotiveerd om in februari sterker terug te komen. Als het langer duurt is dat ook niet erg, het gaat erom dat ik goed herstel.”

Dest is nog altijd blij met zijn terugkeer in Nederland. “Bij PSV voel ik me gewaardeerd. Peter Bosz heeft veel vertrouwen in mij en dat geeft me een boost om op het veld alles te geven en het team te helpen. De sfeer bij de club is rustig, vredig en dat brengt ook rust in mijn hoofd. PSV heeft echt vertrouwen in mij.”

Dest kijkt met warme gevoelens terug op zijn tijd bij Barcelona. “Het was een geweldige ervaring. Ik zal Barça altijd in mijn hart dragen. Het is jammer dat het zo moest eindigen, want ik had het gevoel dat ik nog nuttig kon zijn voor de club. Als een trainer andere ideeën heeft, kun je dat niet veranderen.”

“Ik denk dat Xavi niet eerlijk tegen mij was”, gaat Dest verder. “We hadden verschillende gesprekken waarin hij dingen tegen me zei, waarna ik twijfelde of het wel waar was. Voor de vakantie gaf hij aan op mij te rekenen, na mijn vakantie moest ik weg…”

Dest sluit niet uit ooit nog terug te keren in LaLiga. “Ik hoop het wel. Ik ben PSV heel dankbaar voor de huidige kans die ik krijg, maar ben wel ambitieus en wil uiteindelijk in de grote topcompetities spelen. Ik denk dat ik het niveau daarvoor heb. Ik weet nu nog niet wat er gaat gebeuren, maar zou graag nog eens terugkeren in LaLiga.”