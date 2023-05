Telegraaf noemt twee spelers van PSV die onvrede over Van Nistelrooij uitspraken

Dinsdag, 23 mei 2023 om 07:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:36

Er wacht een lastige erfenis voor technisch directeur Earnest Stewart bij PSV, zo schrijft De Telegraaf dinsdagmorgen. In een analyse concludeert de ochtendkrant dat een grondige evaluatie van het functioneren van trainer Ruud van Nistelrooij en de technische staf de hoogste prioriteit heeft voor Stewart en algemeen directeur Marcel Brands. Een zestal spelers, onder wie aanvoerder Luuk de Jong en topscorer Xavi Simons, zouden hun onvrede over hun trainer tegenover de twee directeuren hebben uitgesproken.

Voor Stewart, die op 1 maart als technisch directeur aan de slag ging bij PSV, is het niet langer mogelijk om de kat uit de boom te kijken. Volgens De Telegraaf kan hij de genoemde onvrede bij de spelers over Van Nistelrooij niet zomaar terzijde schuiven en moeten de 46-jarige trainer en de directie ‘in alle eerlijkheid bespreken’ wat er beter moet en in kaart brengen hoeveel ruimte om progressie te boeken er komend seizoen is. Indien die ruimte er niet is, moeten er conclusies worden getrokken, zo schrijft de krant.

Met de belangrijke laatste competitiewedstrijd tegen AZ in aantocht, probeert PSV de rust te bewaren. Geruchten over de verstoorde verhouding in de technische staf en de onvrede binnen de spelersgroep worden met klem ontkend. De Eindhovenaren azen nog altijd op het behalen van de tweede plaats in de Eredivisie, waarmee ze zich ook verzekeren van een ticket voor de derde voorronde van de Champions League. PSV kan spelers hierdoor een beter sportief perspectief bieden.

Mochten Van Nistelrooij en de directe uiteindelijk kiezen voor een langere samenwerking, dan moet er een nieuwe staf worden samengesteld. Eerder werd al gemeld dat Ruud van Nistelrooij, Fred Rutten en André Ooijer op gespannen voet met elkaar leven. Van Nistelrooij-vertrouweling Javier Rabanal speelt hier naar verluidt een niet onbelangrijke rol in. Bronnen rondom Rutten zouden er rekening mee houden dat hij zijn taken na dit seizoen naast zich neerlegt bij PSV. Van Ooijer was al langer bekend dat hij stopt als assistent.