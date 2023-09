Tegenvaller voor Koeman en Oranje: basisklant valt uit tijdens training

Zaterdag, 9 september 2023 om 19:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:40

Lutsharel Geertruida is zaterdagavond uitgevallen tijdens de afsluitende training voor het duel met Ierland van zondagavond, zo schrijft Voetbal International. De centrale verdediger van Feyenoord lijkt geblesseerd te zijn geraakt. Het valt dan ook te betwijfelen of Geertruida, die tegen Griekenland negentig minuten speelde, inzetbaar is tegen de Ieren.

Volgens Voetbal International stapte Geertruida uit op het moment dat de training nog openbaar was voor de media. Kort voor de training had bondscoach Ronald Koeman de pers te woord gestaan vanuit Dublin. Het Nederlands elftal traint zaterdagavond in het Aviva Stadium, het stadion dat zondagavond ook het decor is van het EK-kwalificatieduel.

Lutsharel Geertruida lijkt af te haken voor de wedstrijd van morgen tegen Ierland. Eerst overleg met dokter Goedhart en daarna de catacomben in. #ierned pic.twitter.com/OJ1qkEdxCR — Jeroen Grueter (@Jeroen_Grueter) September 9, 2023

Ook achter de naam van Nathan Aké staat nog een vraagteken voor het duel met Ierland. De centrale verdediger bleef tegen Griekenland halverwege het duel achter in de kleedkamer nadat hij last leek te hebben van zijn hamstring. "Ik ga morgen (zondag, red.) bepalen of Nathan fit genoeg is om te spelen", aldus Koeman. Joey Veerman, die na het duel met de Grieken vader werd, is gewoon inzetbaar.

De blessure van Geertruida kan goed nieuws betekenen voor Matthijs de Ligt. De mandekker van Bayern München is zowel bij zijn club als bij Oranje niet verzekerd van een basisplaats. "De Ligt raakte vlak voor de Nations League geblesseerd, anders had hij gespeeld", zei Koeman tijdens de persconferentie. "Tegen Griekenland koos ik voor Geertruida. Daar heb ik ook met Matthijs over gesproken. Ik vind Matthijs nog steeds een hele goede verdediger. Misschien speelt hij morgen wel."