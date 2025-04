Tegenvaller met grote gevolgen voor Denzel Dumfries bij Inter

Het herstel van Denzel Dumfries gaat langer duren dan aanvankelijk gedacht, zo verzekeren verschillende Italiaanse media, waaronder La Gazzetta dello Sport. Het Champions League-tweeluik tegen Bayern München komt mogelijk te vroeg voor de belangrijke spil van Inter.

Vlak voor de afgelopen interlandbreak ging het mis voor Dumfries. In het gewonnen uitduel met Atalanta (0-2) halverwege maart viel hij na een dik uur uit met een hamstringblessure.

Een dag later zou de offensieve wingback afreizen naar Zeist om zich voor te bereiden op de Nations League-duels tussen Nederland en Spanje, maar de blessure gooide roet in het eten. Destijds verwachtte men bij Inter een afwezigheid van om en nabij de drie weken.

Daarmee zou Dumfries tijdig fit zijn voor de eerste ontmoeting met Bayern in de kwartfinale van de Champions League. Die inschatting blijkt nu valse hoop.

Volgens La Gazzetta dello Sport schittert de rechtervleugelverdediger nog drie tot vier weken door afwezigheid. Als die voorspelling juist blijkt, komt hij helemaal niet in actie tegen Bayern in april, ook niet in de return.

Voor Simone Inzaghi is de langere afwezigheid van Dumfries een hard gelag. De trainer van Inter ziet in de Oranje-international een sleutelspeler, die hij nu moet missen gedurende een cruciaal deel van het seizoen.

In de afgelopen twee wedstrijden, tegen Udinese (Serie A) en AC Milan (heenduel halve finale Coppa Italia), koos Inzaghi beide keren voor Matteo Darmian als vervanger van Dumfries. Nicola Zalewski kan eveneens als rechterwingback opereren.