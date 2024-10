Noa Lang krijgt onmiddellijk massaal reacties uit voetbalwereld: 'Lastpak goud, morgen'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die de tien miljoen streams heeft gepasseerd op Spotify met 7K Op Je Feestje.

Noa Lang heeft een Gouden Plaat uitgereikt gekregen voor zijn succesvolle nummer 7K Op Je Feestje. De aanvaller van PSV kreeg de prijs overhandigd van artiest Ronnie Flex. Lang deelt op Instagram beelden van de overhandiging van de trofee, die hij krijgt omdat zijn nummer meer dan tien miljoen keer beluisterd is op Spotify. "Lastpak goud, morgen", schrijft Lang zelf bij zijn foto.

Teamgenoten en vrienden uit de voetbalwereld zijn er snel bij om te reageren op het persoonlijke succes van Lang. "Hahaha dit is toch heerlijk man", reageert Quilindschy Hartman onder de foto. "Lekker pa", schrijft Joey Veerman. Ook onder meer Malik Tillman, Sven Botman en Justin Kluivert plaatsen een reactie.