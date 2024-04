‘Taylor is een geweldige speler, die ook bij Barcelona of Real Madrid meekan'

Aad de Mos heeft bij Goedemorgen Eredivisie een lans gebroken voor enkele veelvuldig bekritiseerde Ajax-spelers. Volgens hem schuilt er veel meer kwaliteit in spelers als Kenneth Taylor en Anton Gaaei dan hun huidige prestaties en 'de media' doen suggereren.

Het ontbreken van een goede trainer is Ajax’ grootste probleem, zo stelt De Mos. “Met dit materiaal hadden ze onder Peter Bosz vanaf dag één beter gevoetbald. Ajax moet nu een toptrainer in huis halen die het voetbal kan implementeren zoals Ajax wil spelen."

Volgens De Mos herbergt de Amsterdamse selectie wel degelijk de nodige kwaliteit. “Het zijn allemaal losse spelers die bijzondere kwaliteiten hebben. Er staat steeds weer een nieuwe speler op waarvan je denkt: hé, jij bent toch beter dan je bent voorgeschoteld door de media.”

De Mos haalt direct het voorbeeld van Gaaei aan. De Deen speelde tegen Go Ahead Eagles (1-1) een verdienstelijke wedstrijd en was zelfs trefzeker. “Dat eerste uur speelde hij echt goed. Hij zou bij PSV op één been meekunnen”, stelt de analyticus.

Volgens De Mos heeft Gaaei zeker het gewenste Ajax-niveau. “Opbouwend, aanvallend, hoe hij een balletje weglegt achter de verdediging, hoe hij voorzetten geeft”, somt de voormalig trainer op. “Je moet niet altijd meegaan in wat de media zegt.”

Hans Kraay junior is het niet eens met zijn tafelgenoot en nuanceert zijn verhaal. “Verdedigend heeft hij he-le-maal niets laten zien bij Ajax en is hij heel erg zwak. Maar als hij als wingback mag spelen, dan komt hij in zijn kracht. Als wingback zou hij wat mij betreft bij Ajax kunnen blijven, maar als Ajax volgend jaar weer 4-3-3 gaat spelen, heb ik ernstig mijn twijfels of hij goed genoeg is voor Ajax.”

Kenneth Taylor

Volgens De Mos steken de spelers uit de jeugdopleiding van Ajax er momenteel met kop en schouders bovenuit bij Ajax. “Taylor, dat heb ik altijd hier gezegd, is gewoon een geweldige speler, die ook bij FC Barcelona of Real Madrid kan spelen.”

“Jorrel Hato, is een geweldige speler. Maar zij hebben een hele andere opleiding dan zo’n Gaaei. Zelfs Jordan Henderson zakt door het ijs bij Ajax, omdat het totaal anders is dan bij Liverpool", besluit De Mos.

