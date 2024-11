Talpa wil verlengen met Genee, Van der Gijp en Derksen, maar één van hen twijfelt

Talpa wil het komende zomer aflopende contract van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen graag verlengen. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Of het daadwerkelijk komt tot een contractverlenging van het Vandaag Inside-trio is echter zeer de vraag: Derksen zou naar verluidt twijfelen.

Medio 2025 loopt het contract van de drie af. Talpa zou de verbintenis echter graag willen verlengen, met één of twee jaar.

Het AD meldt dat Derksen ‘naar verluidt twijfelt’ over een contractverlenging. In hoeverre Genee en Van der Gijp het zien zitten, is vooralsnog onbekend. Talpa-baas John de Mol zou vóór Kerstmis duidelijkheid willen.

Genee, Van der Gijp en Derksen maken al sinds 2008 een praatprogramma. Dat gebeurde sindsdien onder verschillende namen; zo heette het programma onder meer Voetbal International, Voetbal Inside en Veronica Inside.

Sinds 2018 staat het trio onder contract bij Talpa, toen de mannen overkwamen van RTL. Aanvankelijk maakten ze televisie op Veronica, waar hun programma op maandag en vrijdag te zien is.

Aan het begin van 2022 begonnen Genee, Van der Gijp en Derksen met een talkshow van maandag tot en met vrijdag, op SBS6. Dat is een groot succes, en daarom zou Talpa graag het huidige contract willen verlengen.

De afgelopen maanden kwam Vandaag Inside nog een aantal keer in het nieuws vanwege onenigheden. Zo kregen Van der Gijp en Derksen het live in de uitzending met elkaar aan de stok, en liep Derksen enkele weken geleden live tijdens de uitzending weg, om twee dagen later pas weer aan tafel te verschijnen.