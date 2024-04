Tadic weet het klein jaar na vertrek bij Ajax zeker: ‘Fenerbahçe-fans de beste’

Dusan Tadic is onder de indruk van de fans van Fenerbahçe, zo laat de Serviër weten op de afsluitende persconferentie voor de Conference League-ontmoeting met Olympiacos. De 35-jarige linksbuiten uit Backa Topola vindt de fans van de Gele Kanaries zelfs de beste supporters hij 'ooit heeft gezien'.

Tadic verliet Ajax afgelopen zomer na vijf voornamelijk succesvolle jaren in Amsterdam. De voormalig aanvoerder van de recordkampioen van Nederland besloot de Johan Cruijff ArenA na het eind van vorig seizoen te verlaten. Tadic was onder meer tegen de komst van directeur voetbalzaken Sven Mislintat, die in de ogen van de aanvaller niet de juiste man was om Ajax te leiden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Mislintat werd in september vorig jaar, na een vrij desastreus verlopen transferzomer, ontslagen door Ajax. Op dat moment had Tadic al lang en breed tot medio 2025 getekend bij Fenerbahçe, waar hij vrijwel direct uitgroeide tot een van de absolute sterkhouders in het elftal van trainer Ismail Kartal. De 106-voudig international is dit seizoen tot op heden alweer goed voor vijftien treffers en dertien assists over alle competities.

Tadic is gelukkig in Istanbul en onder de indruk van de fans van Fenerbahçe. "Ik denk dat we een geweldige schare fans hebben. Ik kan zelfs zeggen dat dit de beste is die ik ooit heb gezien", vertelt de oud-speler van FK Vojvodina Novi Sad, FC Groningen, FC Twente, Southampton en Ajax. "We moeten hun macht op een positieve manier gebruiken."

"Als je voor een grote club speelt, moet je weten dat fans soms onrustig worden. Het is normaal om dit bij een grote club te ervaren. Wij moeten deze verantwoordelijkheden op ons nemen. De reden dat wij bij zo'n grote club spelen is dat wij met deze druk weten om te gaan. We hebben hun steun het hele seizoen gevoeld. Ik denk dat we morgen samen iets kunnen bereiken."

Fenerbahçe wacht een cruciale slot van het seizoen, zowel nationaal als internationaal. Donderdagavond nemen de manschappen van Kartal het in de return van de kwartfinale van de Conference League op tegen Olympiacos. De Grieken wonnen het eerste duel met 3-2, maar gezien de 3-0 achterstand waartegen het eerst aankeek heeft Fenerbahçe reden tot optimisme in de return.

"We moeten laten zien dat we in alle opzichten beter zijn dan zij en verantwoordelijkheid nemen op het veld. Het is absoluut noodzakelijk dat we Fenerbahçe naar de halve finale loodsen", blikte Tadic vooruit op de clash met Olympiacos. In de Süper Lig staat Fener slechts twee punten achter koploper Galatasaray, met nog zes speelrondes te gaan. De aartsrivalen uit Istanbul nemen het op de één na laatste speeldag tegen elkaar op in het Sükrü Saracoglu Stadion van Fenerbahçe.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties