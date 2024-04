Tadic, Ünder en Bonucci missen penalty voor Fenerbahçe: Olympiacos stoot door

Fenerbahçe is er niet in geslaagd de halve finale van de Conference League te bereiken. De Gele Kanaries dwongen na de 3-2 nederlaag tegen Olympiacos een verlenging af door met 1-0 te winnen in Istanbul. In de verlenging werd er niet gescoord. In de strafschoppenserie bleken missers van Dusan Tadic, Cengiz Ünder en Leonardo Bonucci fataal voor Fenerbahçe. Olympiacos neemt het in de halve finale op tegen Aston Villa.

Aan de kant van Fenerbahçe begonnen voormalig Eredivisionisten Ferdi Kadioglu, Dusan Tadic en Sebastian Szymanski in de basis. Edin Dzeko was de spits van dienst en werd aan zijn rechterzijde bijgestaan door Irfan Can Kahveci. Jayden Oosterwolde ontbrak wegens een knieblessure, die hij in de heenwedstrijd tegen Olympiacos opliep. Bij de Grieken ontbrak de geschorste Panagiotis Retsos en was Ayoub El Kaabi de diepste aanvaller.

Chiquinho zorgde voor het eerste serieuze gevaar in Istanbul. Na een fraaie beweging om zich vrij te spelen schoot hij uiteindelijk teleurstellend over vanuit kansrijke positie. Het startsein voor een dominante fase van de bezoekers betekende het niet. Sterker nog: Fenerbahçe pakte al vroeg de voorsprong. Irfan Can ontving de bal op de rand van de zestien en schoot binnen in de korte hoek: 1-0.

Fener probeerde door te drukken en loste in de persoon van Fred een volley, dat naast vloog. Van een echt Turks offensief was niet echt sprake, al probeerden Tadic en Kadioglu, tevergeefs, hun ploeggenoten in kansrijke positie te bereiken. Olympiacos wist in aanvallend opzicht amper wat te creëren en dankte doelman Konstantinos Tzolakis, die redde op een poging van Irfan Can.

Ook na rust was Fener de betere, al bleef de 2-0 uit. Edin Dzeko zag zijn poging gestuit worden door een verdediger en even later leverde een fraaie voorzet van Tadic net niets op. Olympiacos liet zich na ongeveer een uur spelen ook weer eens zien. David Carmo kopte naast en een minuut later schoot Rodinei naast.

De Grieken kwamen beter in de wedstrijd en hadden op 1-1 moeten komen via Georgios Masouras, die plots een zee aan ruimte voor zich had en oog in oog met Dominik Livakovic kwam te staan. Niet de Griek, maar de Kroaat kwam als winnaar uit de strijd en voorkwam zo een zeer penibele situatie voor Fenerbahçe, dat een minuut later een treffer van Michy Batshuayi afgekeurd zag worden wegens buitenspel.

Er moest een verlenging aan te pas komen om de winnaar te bepalen. In de eerste helft van die extra tijd kwam Vicente Iborra het dichtst bij een treffer, maar de ex-speler van onder meer Sevilla en Villarreal kopte tegen de paal. In de tweede helft van de verlenging schoot Tadic een meter of anderhalf naast. In minuut 124 pakte Andreas Ntoi van Olympiacos zijn tweede gele kaart en kwam er een strafschoppenserie. Daarin misten Tadic, Ünder, Bonucci, Youssef El Arabi en Rodinei.

