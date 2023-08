Tadic en Szymanski van grote waarde voor Fenerbahçe in voorronde UECL

Donderdag, 10 augustus 2023 om 22:01 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:06

Fenerbahçe heeft het heenduel in de derde voorronde van de Conference League gewonnen. In eigen huis was het met 3-1 te sterk voor NK Maribor. Sebastian Szymanski was van grote waarde bij de Turken, met twee assists, terwijl Dusan Tadic één keer scoorde. Volgende week donderdag om 20:15 uur volgt de return. De winnaar van het tweeluik neemt het in de play-offs op tegen de winnaar van FC Twente – FC Riga.

Bijzonderheden:

Bij Fenerbahçe begonnen voormalig Eredivisionisten Ferdi Kadioglu en Tadic in de basis, terwijl Szymanski in de rust inviel. Na een klein uur spelen werd de score pas geopend, toen Rodrigo Becão een hoekschop van Szymanski binnenkopte. Drie minuten later was de Pool opnieuw van grote waarde: hij gaf de bal hard en laag voor, waarna Irfan Can Kahveci simpel binnen kon tikken. Na een mooie steekpass van Josip Ilicic maakte Mark Strajnar het nog spannend, maar in de blessuretijd besliste Tadic het heenduel definitief met een benutte strafschop: 3-1.

GOOOOL | Fenerbahçe 1-0 NK Maribor ? 58' Becao Ilk maç, ilk gol ???? pic.twitter.com/FbPCleYlMb — Süper Lig - Anlik Goller (@golsuperlig29) August 10, 2023

Fenerbahçe - NK Maribor 2-1

59' 1-0 Rodrigo Becão (assist: Sebastian Szymanski)

62' 2-0 Irfan Can Kahveci (assist: Sebastian Szymanski)

72' 2-1 Mark Strajnar (assist: Josip Ilicic)

90+2' 3-1 Dusan Tadic (penalty)