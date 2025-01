Sydney van Hooijdonk tekent langer dan verwacht en is officieel terug bij NAC Breda

Sydney van Hooijdonk is de nieuwe spits van NAC Breda, zo meldt de Brabantse club via de officiële kanalen. De 24-jarige zoon van Pierre van Hooijdonk zette donderdag zijn handtekening onder een contract voor anderhalf jaar.

Waar eerder werd verwacht dat Van Hooijdonk slechts voor een half jaar zou tekenen bij zijn jeugdliefde, ligt de Bredanaar nu tot medio 2026 vast. De rechtspoot is transfervrij overgenomen van Cesena.

Via de clubwebsite legt technisch directeur Peter Maas uit waarom Van Hooijdonk een buitenkansje is. “Zowel vanuit de scouting als vanuit de technische staf is het profiel van Van Hooijdonk beoordeeld als aanwinst voor de huidige selectie. Met Van Hooijdonk halen we extra stootkracht voorin.”

“Hij kan functioneren in een systeem met twee of drie spitsen en is enorm gedreven om zich het komende anderhalf jaar te tonen bij het huidige NAC”, aldus Maas.

Het is nog niet bekend met welk rugnummer Van Hooijdonk gaat spelen in het Rat Verlegh Stadion. Of de spits aankomende zondag tegen sc Heerenveen speelgerechtigd is, is afhankelijk van het tijdstip van overschrijving door de Italiaanse voetbalbond.

Van Hooijdonk kwam bij Cesena (Serie B) al snel op de bank te zitten, vooral omdat concurrent Cristian Shpendi regelmatig scoorde. Laatstgenoemde begon als topscorer van het tweede Italiaanse niveau aan de jaarwisseling.

Van Hooijdonk wil zijn carrière bij NAC nieuw leven inblazen. Het kind van de club kwam in zijn eerste periode bij de Parel van het Zuiden tot 23 goals in 70 officiële wedstrijden. Met zijn transfer naar Bologna leverde hij ruim 700.000 euro op.