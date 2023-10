Olij behoedt Sparta met schitterende redding voor nederlaag in de Adelaarshorst

Zondag, 22 oktober 2023 om 18:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:12

Go Ahead Eagles en Sparta Rotterdam hebben elkaar zondagmiddag in evenwicht gehouden. In een weinig enerverende wedstrijd wisten beide ploegen het net niet te vinden: 0-0. Nick Olij onderscheidde zich vlak na rust door een schot van Victor Edvardsen uit de kruising te tikken. Go Ahead blijft vijfde en houdt Sparta (zevende) door de remise achter zich.

Go Ahead begon aan de wedstrijd met Gerrit Nauber en Joris Kramer in het hart van de defensie doordat Jamal Amofa niet fit genoeg was om in de basis te beginnen. Bij Sparta had trainer Jeroen Rijsdijk geen verrassingen in petto voor de tegenstander. Tobias Lauritsen, die een jaar geleden bij een uitzege de enige treffer voor zijn rekening nam, startte in de spits.

De openingsfase in de Adelaarshorst leverde allesbehalve spektakel op. De bezoekers controleerden het balbezit, maar speelden in een veel te laag tempo rond om het Go Ahead echt lastig te maken. Sparta schreeuwde vervolgens na ruim een kwartier spelen om een penalty na een handsbal van Bas Kuipers, al bleek in de herhaling dat de aanvoerder van Kowet zijn armen naast zijn lichaam hield.

Sparta was voor rust al enkele keren gevaarlijk via Lauritsen en maakte met een half uur op de klok het meeste aanspraak op een voorsprong. De spits trof ditmaal echter de paal, waardoor de thuisploeg goed wegkwam.

Zowel Go Ahead als Sparta ving de tweede helft ongewijzigd aan, maar het spelbeeld veranderde na rust wel. René Hake zag hoe zijn elftal de schroom van zich afgooide en op jacht ging naar de openingstreffer.

Edvardsen dacht de ban in de 52ste minuut te breken. De aanvaller zag inzet richting de kruising vliegen, echter had Sparta-doelman Nick Olij een schitterende redding in huis waarmee hij de Rotterdammers voor een achterstand wist te behoeden.

Go Ahead Eagles drong verder aan via een slap rollertje van Bobby Adekanye, die zich in kansrijke positie bevond, en pogingen van Willum Thór Willumsson en invaller Amofa die net naast gingen. Doelpunten in de Adelaarshorst vielen er uiteindelijk niet.

