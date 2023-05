Bas Kuipers schuift verrassende trainer naar voren bij Ajax: ‘Cruijffiaans’

Dinsdag, 9 mei 2023 om 19:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:33

Bas Kuipers heeft in de podcast Fresia & Milan parkeren de bus een opvallende kandidaat geopperd voor de vacante trainerspositie bij Ajax. Als het aan de verdediger van Go Ahead Eagles ligt, wagen de Amsterdammers een belletje naar Gheorghe Hagi. De Maradona van de Karpaten werd in zijn geboorteland Roemenië zes keer uitgeroepen tot beste speler van het land en was Kuipers' trainer bij Viitorul Constanta.

Kuipers werd in 2019 door ADO Den Haag verkocht aan Viitorul Constanta, maar kwam er nooit veel aan spelen toe. De verdediger veroverde met de Roemenen de Cupa României en de Supercupa României, maar keerde na een half jaar terug in Nederland. Wel had hij het genoegen om met Hagi samen te werken. De voormalig speler van Barcelona en Real Madrid maakte bijzonder veel indruk op Kuipers.

Gratis trainersadvies van Bas Kuipers voor Ajax ?????? "Qua voetbalinzicht is hij echt fantastisch" — ESPN NL (@ESPNnl) May 9, 2023

"Hagi is wel een legend, hoor", aldus de aanvoerder van Go Ahead in gesprek met Fresia Cousiño Arias en Milan van Dongen. "Waar spelers vaak door kunnen lopen, moest hij met iedereen op de foto. Dat was een hele bijzondere tijd, ik denk er ook nog vaak aan terug. Zowel negatief als positief was het bijzonder. Nu kijk ik er heel mooi op terug, maar toen dacht ik echt: haal me hier weg, alsjeblieft. Het is zo'n andere cultuur en zo'n andere manier van omgaan met spelers. Echt bijzonder."

Kuipers opereerde dus onder de vleugels van Hagi, die als speler de ene na de andere prijs in de wacht sleepte en als trainer onder meer de opvolger was van Frank Rijkaard bij Galatasaray. "Elke training was alsof we de Champions League-finale speelden", aldus Kuipers. "Dat was zo intens, ongekend. Als nu een trainer staat te tieren, dan vind ik het wel prima. Dat was ongekend. Het werd heel anders beleefd."

De 58-jarige Roemeen heeft in zijn geboorteland een echte heldenstatus opgebouwd. "Iedereen luistert naar hem. Qua voetbalinzicht ook, niet normaal. Als ik Ajax was, zou ik hem halen. Oprecht, echt heel goed. Echt een hele goede trainer. Hij komt alleen niet goed weg uit het land. Ik weet ook niet of hij echt goed om kan gaan met sterren, maar zijn denkbeeld over voetbal is ongekend goed. Hij is ook Cruijffiaans natuurlijk, Cruijff is zijn grote idool. Heel mooi, zijn spelopvatting."