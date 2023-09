Sven Mislintat stormt dag voor Klassieker trainerskamer van Ajax binnen

Zondag, 24 september 2023 om 11:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:59

Sven Mislintat is zaterdag volgens diverse bronnen rondom Ajax de trainerskamer en andere kantoren binnengestormd. Volgens clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf wilde de technisch directeur de druk rond De Klassieker en het 'mogelijke ontslag van Steijn bij een nederlaag tegen Feyenoord' opvoeren. De actie van Mislintat wekte de woede van de technische staf en andere medewerkers op Sportpark De Toekomst, zo klinkt het. Steijn was op dat moment overigens niet aanwezig om de td van repliek te dienen.

Volgens De Telegraaf zorgde de actie van Mislintat naast woede ook voor verbazing. Rvc-voorzitter Pier Eringa liet woensdagavond op de buitengewone ledenvergadering van Ajax nog weten dat Mislintat 'vanuit de luwte zou opereren en niet meer bij wedstrijden aanwezig zou zijn'. Die maatregel blijkt dus niet te gelden voor bezoekjes aan De Toekomst. De toon en opmerkingen van Mislintat, die zich zaterdag intern beklaagde over gebrek aan steun, werden door medewerkers van Ajax, die graag zien dat de directeur hangende het onderzoek wordt geschorst, als 'als zeer dreigend' ervaren. Dat hij met spelers praatte over De Klassieker werd eveneens niet op prijs gesteld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat het niet lekker zit tussen Steijn en Mislintat is al langer bekend. De Ajax-trainer droeg tijdens de transferperiode diverse spelers aan, suggesties die door de technisch directeur steevast in de wind werden geslagen. Het tweetal sprak tijdens de interlandperiode ook niet met elkaar. Steijn zag Mislintat afgelopen woensdag voor het eerst weer op De Toekomst, al benadrukt de Haagse oefenmeester op een persmoment dat hij toen geen gesprek heeft gevoerd met de bestuurder uit Duitsland.

Even uit beeld

Mislintat staat dus momenteel flink ter discussie bij Ajax. Door de veelbesproken transfer van Borna Sosa loopt er inmiddels een onderzoek naar de directeur voetbalzaken. De Duitser mag zijn gezicht voorlopig niet meer laten zien in de Johan Cruijff ArenA en blijft ver weg van de voetballerij. Normaal gesproken is hij zondag ook niet aanwezig bij de topper tussen Ajax en Feyenoord van zondag. Hij werd zaterdag gespot op het Spaarne bij Haarlem. Te zien was hoe de directeur op een SUP board de rust opzoekt.