Sven Mijnans schiet AZ naar tweede nipte zege van dit Eredivisie-seizoen

AZ heeft ook de tweede wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen nipt gewonnen. In eigen huis was de ploeg van trainer Maarten Martens met 1-0 te sterk voor NEC, door een doelpunt van Sven Mijnans. NEC leed juist de tweede nederlaag van het seizoen.

AZ begon het duel met twee andere spelers dan vorige week, toen er met 0-1 werd gewonnen van Almere City FC. De geblesseerde Jeroen Zoet en de geschorste Maxim Dekker werden vervangen door respectievelijk Rome-Jayden Owusu-Oduro en Alexandre Penetra.

NEC startte met dezelfde elf basisspelers als vorige week tegen FC Twente (1-2 nederlaag). Dat betekende dat de deze week van Schalke 04 overgekomen Thomas Ouwejan, die voorheen overigens bij AZ speelde, op de bank begon.

Eredivisie NEC NEC 2024-08-24T16:45:00.000Z 18:45 PEC Zwolle ZWO

Eredivisie FC Groningen GRO 2024-08-25T10:15:00.000Z 12:15 AZ AZ

De thuisploeg kwam na ruim een kwartier spelen op een 1-0 voorsprong. Mijnans mocht het proberen met een vrije trap vanaf een kleine twintig meter, en via een stuit belandde de bal in het doel.

Diezelfde middenvelder leek tien minuten later ook voor de 2-0 te tekenen. Een afstandsschot van Troy Parrott belandde op de lat, en in de rebound schoot Mijnans de bal uit de draai binnen. Daar was echter buitenspel aan voorafgegaan, waardoor de treffer werd afgekeurd.

Vroeg in de tweede helft zag Parrott zijn inzet in de korte hoek gekeerd worden door doelman Robin Roefs. Even later bracht Owusu-Oduro aan de andere kant van het veld redding op een schot van Rober, na matig verdedigen van Penetra.

Een kwartier voor tijd was AZ dicht bij een verdubbeling van de score: Peer Koopmeiners raakte de paal. Gescoord zou er echter niet meer worden. Daardoor boekte AZ de tweede zege van het seizoen, terwijl NEC juist op nul punten blijft staan.