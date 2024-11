Sven Botman nadert zijn rentree bij Newcastle United na revalidatieperiode van acht maanden: 'Fysiek én mentaal een uitdaging geweest'

Het einde van de revalidatieperiode van Sven Botman is in zicht bij Newcastle United. De 24-jarige verdediger staat al acht maanden aan de kant bij the Magpies, maar heeft zijn eerste groepstraining weer achter de rug en nadert zijn rentree.

Botman raakte in september 2023 geblesseerd aan zijn knie en koos voor een revalidatie zonder operatie. Daardoor kon hij na drie maanden alweer terugkeren. In maart, op bezoek bij Manchester City, ging het echter opnieuw mis en moest de linkspoot zich laten vervangen. Wat volgde was een maandenlange revalidatie.

Afgelopen vrijdag trainde hij voor het eerst weer (een deel) mee met de groep. In gesprek met de clubkanalen van Newcastle blikt Botman terug op zijn blessure en herstel. “Het is makkelijk om te zeggen dat ik eerder een operatie had moeten ondergaan, maar op het moment zelf ken je je lichaam goed”, klinkt het.

“Toen ik voor het eerst geblesseerd raakte, speelde ik daarna een aantal wedstrijden en voelde ik me prima. Aan de andere kant moet je kiezen tussen je goed voelen of acht maanden revalideren. Dat was best een moeilijke beslissing op dat moment.” Botman geeft aan dat zijn knieproblemen voor hemzelf in eerste instantie niet erg genoeg waren voor een operatie.

“Na het duel met Manchester City wist ik dat het klaar was”, is de Nederlander openhartig. De revalidatie was fysiek zwaar, maar zeker ook mentaal. “Dit is de langste periode in mijn carrière dat ik eruit ben geweest. Ik denk niet dat er andere blessures zijn waarbij je zo lang aan de kant staat.”

“Het is op fysiek vlak een uitdaging geweest, maar ook op mentaal vlak. De eerste paar weken gingen goed nadat ik terug naar Amsterdam ging om te revalideren. Daarna ging ik een paar weken naar een trainingscentrum in Portugal en dan sluit je jezelf af van het team”, vervolgt Botman, die het zwaar vond om weer terug te keren bij Newcastle.

“Toen werd het heel moeilijk, omdat je de jongens dan naar buiten ziet gaan voor de training en jij altijd in je eentje werkt. Je loopt bijvoorbeeld hard op een ander veld dan je teamgenoten. Je hebt altijd één oog op hen gericht, wat moeilijk is. Na een paar weken revalideren ben je heel positief over alles en dan ben je een paar weken weer heel negatief en heb je het mentaal lastig. Het was best zwaar, maar uiteindelijk word je er sterker van.”

Rentree nadert

“Het gaat nu heel goed en ik ben bijna weer helemaal fit”, vervolgt de mandekker. “Vrijdag trainde ik weer mee met het team. Dat was de eerste stap terug naar een normaal leven. Als je er zo lang uit bent, is het al heel wat om gewoon weer bij de ploeg te zijn.” Botman kijkt uit naar zijn rentree. “Ik kan niet wachten op het moment dat ik weer op het veld sta en in ons stadion kan spelen met het team.”