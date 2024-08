Josip Sutalo heeft geen trek in de Champions League: ‘Knalt liever met Ajax omhoog’

Josip Sutalo is nog altijd in beeld bij Bologna, zo schrijft journalist Johan Inan woensdagochtend in het Algemeen Dagblad. De Champions League-deelnemer wil een deel van het voor Joshua Zirkzee ontvangen bedrag investeren in de 24-jarige verdediger van Ajax. Sutalo zelf ziet een vertrek uit Amsterdam vooralsnog echter niet zitten.

Inan noemt woensdag zes redenen waarom de selectie van Ajax drie weken voor het einde van de transferperiode ‘uitpuilt’. Zo zou de markt nog los moeten barsten, heeft Ajax een slechte onderhandelingspositie en zitten de Amsterdammers momenteel nog hoog in de boom voor overbodige spelers.

De drie andere redenen die Inan noemt lijken onlosmakelijk aan elkaar verbonden te zijn. De journalist concludeert dat er nog geen aansprekende geïnteresseerde clubs op de stoep staan bij Ajax. Zo kwam Bologna tijdens de zoektocht naar een centrale verdediger uit in Amsterdam.

“Daarvoor is Sutalo in beeld”, weet Inan. “De Kroaat staat er niet om te springen. Hij knalt liever met Ajax omhoog, zoals ook Jerdy Schouten vorig jaar PSV vanaf Bologna als opstap zag. Zo ziet technisch directeur Alex Kroes dat meer spelers hun onverwachte Amsterdamse droom niet na een jaar willen opgeven voor de eerste de beste geïnteresseerde club.”

Volgens Inan ruiken veel selectiespelers van Ajax daarnaast hun kans onder nieuwbakken trainer Francesco Farioli. “Reserves houden vaak tot de eerste competitieduels goede hoop op een basisplaats.” Sutalo speelde de eerste twee officiële duels onder Farioli overigens volledig mee.

Als laatste en misschien wel belangrijkste reden van spelers om bij Ajax te blijven, noemt Inan de vorstelijke contracten in de Johan Cruijff ArenA. “Vorig jaar tekende een hele groep onbekende aankopen een verbintenis voor vijf seizoenen. Daar hoorde voor velen van hen bovendien een droomsalaris bij.”

