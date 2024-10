Supporters van PSV gieren om speler van Sporting Portugal: ‘Was een topaankoop voor ons geweest’

Zeno Debast kende een ongelukkige eerste helft van het Champions League-duel tussen PSV en Sporting Portugal. De twintigjarige verdediger leverde meerdere keren de bal in, en stond daarmee ook aan de basis van de 1-0 van Jerdy Schouten.

PSV kwam na een kwartier op voorsprong via Jerdy Schouten. De middenvelder onderschepte een linke pass van Debast naar een ploeggenoot, en plaatste de bal in de verre hoek: 1-0.

Dat was niet de enige ongelukkige actie van de Belg tijdens de eerste helft. En dat terwijl Debast vorig jaar nog in de nadrukkelijke belangstelling van PSV stond.

Bij Ziggo Sport krijgt analist Boudewijn Zenden halverwege de wedstrijd de vraag of hij denkt dat Earnest Stewart, technisch directeur van PSV, uiteindelijk blij is dat hij niet diep in de buidel heeft getast om Debast te halen.

“Nee, hij zat er zeker niet lekker in”, aldus Zenden. “Maar goed, dit zijn natuurlijk momentopnames. Laten we eerlijk zijn: de ene helft is nooit hetzelfde als de andere. Dus ik denk dat Sporting sowieso wel wat gaat aanpassen.”

Ook op X is de matige wedstrijd van Debast mensen opgevallen. “Zeno Debast twijfelt nog steeds voor wie hij voetbalt”, zegt iemand grappend.

“Zonde dat PSV Zeno Debast niet heeft kunnen contracteren, want hij weet Jerdy Schouten heel goed te vinden”, tweet een ander. Een derde persoon zegt eveneens grappend: “Die Zeno Debast legt alles strak in de voeten bij Jerdy. Was een topaankoop geweest.”