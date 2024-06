Supersub Oyarzabal heeft maar 20 minuten nodig voor loepzuivere hattrick

Spanje lijkt klaar voor het EK in Duitsland. De Europees kampioen van 1964, 2008 en 2012 haalde woensdagavond in het Estadio Nuevo Vivero in Badajoz uit tegen voetbaldwerg Andorra: 5-0. De in de rust ingevallen Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) was de grote helft in de tweede helft met een hattrick binnen twintig minuten.

Álvaro Morata, die voorin werd geflankeerd door Ferran Torres (rechts) en Ayoze Pérez, leek na vier minuten al een begin te maken aan een doelpuntenfestijn. De aanvalsleider van Spanje werd echter op het nippertje gestuit door de defensie van Andorra. De fans in Badajoz konden na 24 minuten spelen alsnog juichen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Pérez was er als de kippen bij in de zestien van Andorra om met een rebound de 1-0 aan te tekenen. Morata leek in de slotfase van de eerste helft alsnog te scoren, maar ditmaal werd hij teruggefloten wegens buitenspel. Een zuinige voorsprong derhalve voor Spanje halverwege de oefeninterland.

Bondscoach Luis de la Fuente wisselde volop in de rust en liet onder meer Morata achter in de kleedkamer. De aanvaller van Atlético Madrid moest plaatsmaken voor Oyarzabal, en dat bleek een gouden greep te zijn. De sterspeler van Real Sociedad scoorde maar liefst driemaal in een tijdsbestek van twintig minuten.

Oyarzabal liet eerst nog een grote kans onbenut, maar scoorde kort daarna alsnog toen hij alleen voor de doelman van Andorra opdook: 2-0. Ruim tien minuten later knalde de 27-jarige spits onberispelijk raak in de linkerbenedenhoek: 3-0. De hattrick van Oyarzabal was compleet in de 73ste minuut: hij schoot van dichtbij raak uit een rebound.

Spanje liet het echter niet bij vier doelpunten en bleef aanval na aanval opzetten. De aanvalsdrift leidde tot de 5-0 in minuut 81. De ingevallen Barcelona-middenvelder Fermín López wist clubgenoot Ferran Torres te bereiken en de vleugelaanvaller schoot vervolgens raak in de linkerbenedenhoek.

Spanje oefent zaterdag in het stadion van Real Mallorca tegen Noord-Ierland. Daarna kan de focus op het EK in Duitsland. De formatie van De la Fuente wacht in de poulefase pittige duels met Kroatië (15 juni) en Italië (20 juni). Daarna volgt de ontmoeting met Albanië op 24 juni.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Zie jij Spanje het EK winnen? Ja Nee Stem Zie jij Spanje het EK winnen? Ja 29% Nee 71% Totaal aantal stemmen: 230 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties