Summerville blinkt uit bij Leeds met 2 goals en 2 assists binnen dertig minuten

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 15:59 • Sam Vreeswijk

Crysencio Summerville was zaterdagmiddag de grote man bij Leeds United. Met twee doelpunten en twee assists in een tijdsbestek van dertig minuten hielp bij zijn ploeg aan een 4-1 zege op Huddersfield Town. Leeds klimt door de overwinning naar de derde plek in de Championship, terwijl Huddersfield het moet doen met de 21ste plaats.

Bijzonderheden:

Na twintig minuten opende Daniel James de score namens de thuisploeg, die naast Summerville ook met Joël Piroe en Pascal Struijck in de basis begon. Summerville werd na een counter diepgestuurd, legde de bal breed op de Brit, en laatstgenoemde haalde vanaf de rand van het strafschopgebied uit: 1-0. De 2-0 viel na ruim een half uur, toen Summerville op aangeven van Piroe naar binnen ging en de bal in het doel schoof.

Leeds had de smaak te pakken, en kwam drie minuten later zelfs op 3-0. Opnieuw lag er veel ruimte op de helft van Huddersfield, waar Summerville met de bal aan de voet veel gebruik van kon maken. Uiteindelijk stuurde hij James diep, en die verschalkte doelman Lee Nicholls.

De 4-0 viel vlak voor rust en kwam opnieuw op naam van Summerville. Georginio Rutter versnelde, legde de bal in het strafschopgebied terug op Summerville en zag hoe de Nederlander zijn tegenstander uitkapte en raakschoot.

In de tweede helft, waarin uitblinker Summerville een publiekswissel kreeg, deed Leeds het was rustiger aan. Huddersfield kwam nog op 4-1 via Michal Helik, die scoorde uit de rebound. Daar zou het uiteindelijk bij blijven.

Leeds United – Huddersfield Town 4-1

20’ 1-0 Daniel James (assist: Crysencio Summerville)

31’ 2-0 Crysencio Summerville (assist: Joël Piroe)

34’ 3-0 Daniel James (assist: Crysencio Summerville)

45+4’ 4-0 Crysencio Summerville (assist: Georginio Rutter)

70’ 4-1 Michal Helik