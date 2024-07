Süleyman Öztürk: ‘Het is de meest onderschatte speler van het Nederlands elftal’

Nathan Aké heeft bij de openingswedstrijd op het EK tegen Polen (1-2 winst) grote indruk gemaakt op Süleyman Öztürk. De analist van Voetbal International noemt de verdediger de beste international van het huidige Nederlands elftal.

Volgens Öztürk blijven de prestaties van Aké in Oranje vaak onderbelicht. "Het gaat heel vaak over Memphis, Frenkie de Jong, Dumfries en Virgil van Dijk. Als je sec gaat kijken naar waar de internationals spelen dan speelt Aké natuurlijk bij Manchester City. Dat is de beste ploeg van de wereld op Real Madrid na."

Aké presteert al jaren goed. "Hij was in Qatar ook al de beste van het Nederlands elftal. Hij is gewoon een van de meest onderschatte spelers van deze ploeg. Hij is gewoon de beste international."

Tegen Polen speelde Aké als linksback. "Aan de bal is hij ook bij City iemand die ook van achteruit veel creëert. Dat deed hij ook tegen Polen. Hij was bij beide goals betrokken."

Ook in het verdedigende aspect maakte Aké indruk. "Ook als het gaat om intensiteit: hij komt voor zijn man, en ook op een zodanige manier dat de tegenstander echt denkt: jeetje, ik ben weer te laat. Die Aké zeg! Dat heeft hij aan zijn spel toegevoegd, want dat vond ik een minpunt van hem."

Volgens Öztürk is er nog één stap die Aké kan zetten. "Hij wil net als Virgil van Dijk een leider worden. Dat is dan de laatste stap in zijn ontwikkeling. Maar hij is nu al echt een totaalverdediger."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!