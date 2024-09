Sublieme dubbele redding David Raya absoluut hoogtepunt bij Atalanta - Arsenal

Atalanta en Arsenal hebben donderdagavond een teleurstellende wedstrijd op de mat gelegd. De Italianen wisten weinig te creëren, terwijl Arsenal met het oog op de topper tegen Manchester City niet vol leek te gaan: 0-0. Het absolute hoogtepunt was de dubbele redding van David Raya, die een strafschop van Mateo Retegui keerde en daarna ook een fenomenale redding in huis had bij de rebound.

Arsenal oogde scherp in op de openingsfase en drukte Atalanta met de rug tegen de muur. Met name Bukayo Saka toonde zijn kwaliteiten. De Engelsman schoot eerst net naast het Italiaanse doel, waarna hij niet veel later een vrije trap mocht nemen. Ditmaal ging zijn poging wel op doel, maar was het Atalanta-goalie Marco Carnesecchi die ternauwernood redde.

Atalanta wist niet veel te bewerkstelligen, al vormde de schitterende aanval na een half uur daar een uitzondering op. Mateo Retegui gaf met de hak mee aan Charles De Ketelaere, wiens verwoestende pegel centimeters over vloog. Het niveau van Arsenal daalde aanzienlijk, al kwam het amper in gevaar doordat Atalanta een laag tempo hanteerde.

De tweede helft was amper begonnen, toen Thomas Partey een bepaald niet handige overtreding beging op Ederson. De Braziliaan snelde fraai langs de Ghanees, die de vleugelspeler aan zijn arm trok. Arbiter Clément Turpin wees gedecideerd naar de stip. Retegui pakte zijn verantwoordelijkheid en zag Raya fraai redden. Dat leek tevergeefs toen Retegui de rebound vrij leek binnen te kunnen koppen, maar de Spanjaard stond snel op en had een sublieme reflex in huis.

Arsenal leek enigszins met zijn gedachten bij de Premier League-topper tegen Manchester City te zitten, wat het niveau niet ten goede kwam. Atalanta trok beetje bij beetje meer naar voren. Juan Cuadrado besloot vanaf links naar binnen te trekken en schot met zijn rechter slechts centimeters over het doel van Raya.

Dat Arteta met zijn gedachten bij Manchester City zat, bleek onder meer uit het feit dat hij Saka voortijdig naar de kant haalde. Atalanta rook bloed en andermaal Cuadrado nam het doel van Raya onder vuur. Ditmaal zag de Colombiaanse routinier zijn poging niet over, maar net naast gaan.

Aan de andere kant kreeg Arsenal toch plots een reuzenkans om er met de zege aan de haal te gaan. Gabriel Martinelli stond oog in oog met Carnesecchi, die tot zijn opluchting zag dat de Braziliaan wild over schoot.