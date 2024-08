Brighton niet blij met VfB Stuttgart en wil meer dan €30 miljoen voor 'unsung hero' van koningskoppel

VfB Stuttgart stelt veel in het werk om Deniz Undav langer voor de club te behouden. Florian Plettenberg van Sky Sport meldt dat een permanente transfer van de Duitse spits naar Stuttgart een stapje dichterbij is gekomen. Een deal met Brighton & Hove Albion is echter nog niet in zicht.

Undav werd afgelopen seizoen door Brighton verhuurd aan Stuttgart. In de autostad liet de inmiddels 28-jarige aanvalsleider zien een enorme toegevoegde waarde te zijn voor de ploeg van trainer Sebastian Hoeneß.

In 33 wedstrijden over alle competities was Undav goed voor 19 treffers en 10 assists. Undav was daarmee het ietwat onderbelichte puzzelstukje in het koningskoppel van Stuttgart, dat afgelopen seizoen met Serhou Guirassy over een spits beschikte die goed was voor 28 treffers in de Bundesliga.

Guirassy is vertrokken naar Borussia Dortmund, maar de club zet veel in het werk om Undav wél te behouden. Of het daadwerkelijk van een deal tussen Stuttgart en Brighton gaat komen, valt echter nog te bezien.

Stuttgart wil vooralsnog niet verdergaan dan 27 à 30 miljoen euro voor Undav, die nog tot medio 2026 vastligt aan de Engelse zuidkust. Volgens Plettenberg zal Stuttgart zijn bod niet meer verhogen en heeft de club inmiddels de nodige alternatieven op het oog.

Brighton lijkt in principe wel mee te willen werken aan een vertrek van Undav, daar the Seagulls inmiddels water bij de wijn hebben gedaan. De vraagprijs ligt echter nog boven de dertig miljoen euro, waardoor Stuttgart dreigt definitief door te schakelen naar een alternatief.

Brighton raakt volgens Plettenberg 'geïrriteerd' door de onderhandelingen en wil snel duidelijkheid krijgen. Of Stuttgart zijn bod toch zal verhogen, of Brighton meer water bij de wijn zal doen, moet de komende tijd blijken.

Undav heeft zich inmiddels uitgesproken en wil langer in Stuttgart blijven, maar is dus afhankelijk van de onderhandelingen tussen de twee clubs. Zijn productieve seizoen leidde in maart dit jaar tot zijn debuut voor het nationale team van Duitsland. Undav, die ook over de Turkse nationaliteit beschikt, heeft inmiddels drie caps achter zijn naam staan.