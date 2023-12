Sturing maakt het seizoen af bij ‘zijn’ Vitesse: ‘Ik wil de club helpen’

Edward Sturing maakt het seizoen bij Vitesse af als hoofdtrainer, zo maken de Arnhemmers bekend via de officiële kanalen. De zestigjarige oefenmeester blijft ook in de tweede seizoenshelft geassisteerd worden door Nicky Hofs en Tim Cornelisse. Het drietal heeft een contract getekend tot het einde van dit seizoen.

Technisch directeur Benjamin Schmedes, die onlangs te kennen heeft gegeven zijn aflopende contract niet te willen verlengen, is blij dat Sturing bereid is om het seizoen af te maken in GelreDome. “In de situatie waarin we zitten, vraagt het werk ontzettend veel van een trainer.”

“Het is te prijzen dat Edward aan boord blijft als coach en er alles aan wil doen om Vitesse in de tweede seizoenshelft naar een hogere plek op de ranglijst te krijgen. Dat zal niet gemakkelijk worden, maar de gesprekken die we hebben gevoerd vormen een stevige basis.”

Sturing wil ‘zijn’ Vitesse blijven helpen. “Ik ben dag en nacht met de club en het team bezig. Dat heeft grote impact, maar ik wil Vitesse helpen. Het is zaak dat we uit het dal kruipen en ons in de tweede seizoenshelft verder herpakken. Samen met het team gaan we in ieder geval ons uiterste best doen.”

Het clubicoon van de Arnhemmers stond in het verleden al meermaals als interim-trainer voor de groep in GelreDome. Dat leverde hem de bijnaam Edje-interim op. Na het seizoen 2019/20 maakte hij duidelijk niet nog eens tijdelijk voor de groep te willen staan, maar alleen voor een langere periode.

Daar kwam Sturing mede door de degradatiezorgen, het slepende overnameproces en de daaruit voortgevloeide problemen dit seizoen op terug. Vitesse is momenteel de hekkensluiter van de Eredivisie en ging vorig weekend op bezoek bij Almere City (5-0) op ontluisterende wijze onderuit. De club en Sturing hebben deze week meerdere gesprekken gevoerd, wat laatstgenoemde heeft doen besluiten om zijn werk voort te zetten. Hofs en Cornelisse blijven aan als zijn assistenten.

