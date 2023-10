Studio Voetbal speculeert over einde carriÃ¨re in Oranje na 88 interlands

Studio Voetbal speculeert over einde carrière in Oranje na 88 interlands

Maandag, 2 oktober 2023 om 00:00 • Jan Hoeksema • Laatste update: 00:15

Memphis Depay kampt de laatste jaren veel met blessures en de analisten bij Studio Voetbal vragen zich daarom af of het Nederlands elftal nog wel op Memphis kan rekenen. De aanvaller van Atlético Madrid liep eerder deze week wederom een kwetsuur op en moet de komende weken toekijken. Memphis kwam vorig seizoen tot slechts dertien wedstrijden en moest ook in de huidige voetbaljaargang al meerdere duels aan zich voorbij laten gaan.

"Het is wel echt een probleem aan het worden", begint NOS-journalist Jeroen Stekelenburg. "Het is de belangrijkste aanvaller (van Oranje, red.). Hij was net terug van een spierblessure, maar hij is nu ook alweer weg met een spierblessure. Het Nederlands elftal heeft misschien wel de laatste acht jaar geleund op Memphis, maar je kan je afvragen hoe betrouwbaar hij nog is. Het is ook elke keer een spierblessure, dus dat ziet er toch wel erg slecht uit."

Pierre van Hooijdonck is van mening dat Memphis gewoon nog opgeroepen moet worden voor Oranje en trekt een vergelijking met een oud-international die ook veel blessureleed kende. "Betrouwbaar? Als hij fit is dan is er geen discussie. We zijn toch ook jaren met Arjen Robben in de weer geweest?", aldus Van Hooijdonck. Stekelenburg ziet echter een belangrijk verschil tussen het blessureverleden van Memphis en dat van de FC Groningen-legende.

"Wat je zegt klopt, maar bij Robben liep het door zijn hele carrière heen", aldus Stekelenburg. "Bij Memphis heb je het gevoel dat het nu pas opkomt. En zijn blessures zijn heel frequent." Tot dusver speelde de aanvaller 88 interlands namens het Nederlands elftal, waarin hij 44 keer tot scoren kwam. Daarmee staat Memphis tweede op de topscorerslijst aller tijden, achter Robin van Persie. Het Feyenoord-icoon maakte er 50.