Studio Voetbal laat niks heel van Henderson: ‘Weg! Ik had dit niet geaccepteerd’

Jordan Henderson moet het flink ontgelden in Studio Voetbal. De middenvelder van Ajax wordt door zowel Theo Janssen als Pierre van Hooijdonk fel bekritiseerd op zijn optreden tegen Sparta Rotterdam (2-2). Henderson verprutste een vrije trap hopeloos, die de analisten liever door Branco van den Boomen hadden genomen zien worden. "Ik had dit niet geaccepteerd", zegt Janssen.

Henderson werd op social media uitgelachen om de vrije trap die hij in de eerste helft om zeep hielp. De middenvelder probeerde het via een korte variant, maar schoot vervolgens recht in het blok van de Sparta-defensie.

Janssen en Van Hooijdonk, beiden absolute vrijetrappenspecialisten in hun actieve spelerscarrière, begrijpen helemaal niets van het moment. "Dit is echt een ideale afstand om het in één keer te proberen", zegt Janssen. "Dat weet ik, dat weet Pierre. De bal heeft tijd om te dalen."

Ajax beschikt bovendien over een echte specialist. "Branco van den Boomen, een aardige speler met een aardige trap." Van den Boomen scoorde de laatste drie seizoenen 5 keer uit een vrije trap en gaf bovendien liefst 21 assists via een vrije bal. "Ik had het persoonlijk niet geaccepteerd", zegt Janssen. "Als speler pak je die bal en zeg je: 'Wegwezen!'"

Janssen verbaast zich sowieso over de rol van Henderson bij Ajax. "Henderson komt erbij en wordt overal neergezet om hem maar op het veld te kunnen zetten. Daar lijkt het een beetje op. Hij neemt alle corners en vrije trappen, maar volgens mij is het gewoon een speler die meedoet, maar niet meer dan dat. Nu wordt er net gedaan alsof hij Diego Maradona is."

Van Hooijdonk heeft zich ook gigantisch gestoord aan de mislukte vrije trap van Henderson. "Ik gooide bijna een schoen door de tv. Alles staat in het teken van: hij moet slagen. Hij krijgt meteen de aanvoerdersband en gaat zich bemoeien met dode spelmomenten, terwijl - en dat vind ik nog het kwalijke - je hebt gewoon een specialist met Van den Boomen in het elftal. Dan krijg je een vrije trap te nemen op een fantastische positie... Ik vind het echt schandalig."

Volgens Van Hooijdonk is het exemplarisch voor Henderson. "Ik vind het zoveel zeggen over zijn rol bij dit Ajax. Mensen laten het allemaal maar gebeuren. Je hebt een vermogen betaald voor een speler van wie iedereen kan zien dat die het verschil niet gaat maken. "

"Tegen PSV, de eerste wedstrijd van Henderson, behaalde Ajax een goed resultaat (1-1, red.). Toen werd gezegd: 'Dat komt doordat Henderson het zo goed neerzet.' Maar hij heeft vervolgens alle wedstrijden gespeeld op één na... Nou, hij heeft het goed neergezet!" Ajax won met Henderson in de gelederen één van de negen wedstrijden (tegen FC Utrecht).

