Studio Voetbal bespreekt drie trainers voor PSV: ‘Brands moet hem gelijk bellen’

Maandag, 29 mei 2023 om 08:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:09

Door het verrassende vertrek van Ruud van Nistelrooij bij PSV moet de clubleiding van de Eindhovenaren de komende weken op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De tafelgasten van Studio Voetbal bespreken drie potentiële kandidaten om de vertrokken oefenmeester op te volgen. Peter Bosz, Ron Jans en Giovanni van Bronckhorst zitten deze zomer allen zonder club en worden als geschikte opties beschouwd.

“Ik denk dat Marcel Brands heel gauw naar Apeldoorn moet bellen en Peter Bosz moet strikken”, zegt Ibrahim Afellay. “Ik denk dat dit de beste optie is voor PSV.” Bosz, die in oktober 2022 zijn congé bij Olympique Lyon kreeg, zou niet in beeld zijn voor een nieuw dienstverband bij Ajax. Volgens Arno Vermeulen is de clubloze oefenmeester ‘een logische naam’ voor PSV.

Leonne Stentler ziet in Ron Jans een geschikte kandidaat. De 64-jarige trainer stopt bij FC Twente en is op zoek naar een nieuwe uitdaging. “Het is heel knap wat hij daar voor elkaar heeft gekregen. Het is iemand die van een groep individuen een collectief kan maken en kan een goede manager zijn binnen zijn staf. "Eigenlijk beschikt hij over alle capaciteiten die nu bij PSV nodig zijn.” Pierre van Hooijdonk kan zich in de woorden van Stentler vinden. “Hij beschikt denk ik wel over de managementcapaciteiten, hij heeft iets weg van Guus Hiddink, het charismatische.”

In de ogen van Vermeulen is Giovanni van Bronckhorst ook een potentiële opvolger van Van Nistelrooij. De 48-jarige trainer werd in november vanwege matige resultaten ontslagen bij Rangers en zit sindsdien zonder club. Bij monde van zijn zaakwaarnemer liet de voormalig trainer van Feyenoord weten dat een terugkeer in Nederland voorlopig geen optie is. “Maar als PSV belt, zal hij zeker gaan praten”, verwacht Vermeulen. “Het is een logische naam. Kampioen met Rangers, kampioen met Feyenoord. PSV zal hem zeker op de lijst hebben.”