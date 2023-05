Stoppen slaan door bij 22-voudig Servisch international: drie maanden schorsing

De Poolse voetbalbond (PZPN) heeft Filip Mladenovic een schorsing opgelegd van drie maanden. De 31-jarige middenvelder van Legia Warschau ging afgelopen dinsdag na de gewonnen bekerfinale tegen Rakow (winst na strafschoppen) volledig door het lint en deelde drie tegenstanders een vuistslag uit. Mladenovic, 22-voudig Servisch international, heeft inmiddels zijn excuses aangeboden.

Legia verzekerde zich dinsdag voor de twintigste keer van de Poolse beker, toen het na strafschoppen te sterk bleek voor Rakow. In de reguliere speeltijd en de verlenging wisten beide ploegen niet te scoren. Nadat Legia-doelman Kacper Tobiasz de laatste strafschop van Mateusz Wdowiak had gekeerd, bestormden de spelers massaal het veld. Mladenovic zocht daarbij de confrontatie met enkele tegenstanders, waarbij de middenvelder volledig door het lint ging.

????????????????, ?????????? ?? ???????????? ???????? ???????????????????????? ?? Trzech pilkarzy Rakowa uderzonych przez obronce Legii! pic.twitter.com/V9jx4THKTB — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 3, 2023

Op beelden is te zien hoe de Serviër tot drie keer toe een klap uitdeelt aan een tegenstander. Mladenovic, die tevens een boete opgelegd heeft gekregen van 120.000 Poolse zloty (26.000 euro), is geschorst voor zowel de competitie als het bekertoernooi. Hij zal onder meer de openingswedstrijden van het nieuwe seizoen, dat eind juli begint, moeten missen. De land- en teamgenoot van Dusan Tadic bij de nationale ploeg bood donderdag meteen zijn verontschuldigingen aan.

Excuses

"Ik bied mijn excuses aan voor mijn gedrag aan de spelers, vooral aan Marcin Cebula, Wiktor Dlugosz en Jean Carlos, en aan de staf van Raków Czestochowa, inclusief coach Marek Papszun", schreef hij op Instagram. "Ik ben me ervan bewust dat dit onaanvaardbaar was. Dit is niet hoe een sporter zich zou moeten gedragen. Ik bied ook mijn excuses aan aan de spelers van mijn eigen team, de staf en de fans voor het op een onwaardige manier vertegenwoordigen van de kleuren van Legia Warschau."

Mladenovic, die onder meer een verleden heeft bij 1. FC Köln en Standard Luik, startte in de basis in de bekerfinale, maar werd halverwege de verlenging naar de kant gehaald. De Serviër is doorgaans een vaste waarde bij Legia en kwam dit seizoen in dertig wedstrijden tot zes doelpunten en zeven assists. Afgelopen winter maakte hij onderdeel uit van de WK-selectie en stond hij in de basis tijdens de openingswedstrijd tegen Brazilië. De overige groepswedstrijden tegen Kameroen en Zwitserland bleef hij negentig minuten op de bank.