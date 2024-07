Stomdronken Mario Balotelli kan niet meer op zijn benen blijven staan en gaat viraal

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Mario Balotelli, die afgelopen weekend stomdronken werd gefilmd.

De 33-jarige aanvaller is momenteel op vakantie in Lignano Pineta, een Italiaanse badplaats in de provincie Udine. Hij werd afgelopen zaterdag, na de nederlaag van Italië tegen Zwitserland (0-2), gefilmd nadat hij duidelijk te diep in het glaasje had gekeken.

Op het filmpje is te zien dat Balotelli op de grond ligt. Een voorbijganger probeert hem overeind te helpen, waarna het tweetal samen opnieuw op het asfalt valt.

Door zijn transfervrije vertrek bij het Turkse Adana Demirspor zit Balotelli momenteel zonder club. Hij zag zijn land afgelopen weekend in de achtste finales van het EK uitgeschakeld worden. Zelf speelde Balotelli 36 interlands voor Italië. In september 2018 kwam hij voor het laatst in actie voor La Squadra Azzurra.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!