Stijgende verbazing over Peter Bosz: 'Alsof hij ter dood is veroordeeld. Zó boos, zonde'

In de podcast KJEG van deze week wordt onder meer gesproken over Peter Bosz. Michel van Egmond kijkt op van het gedrag van de hoofdtrainer van PSV, zeker als hij het afzet tegen het plezier dat collega Ron Jans uitstraalt rondom wedstrijden.

''Maar die Peter Bosz, dat begrijpen we allemaal wel. Dat hij een beetje emotioneel is na een wedstrijd. Maar als er dan een hele arbitragezaak komt, zegt dan gewoon: 'Ik had dat beter niet kunnen doen'. Het is kinderachtig allemaal. Waar maak je je druk om?'', zo oordeelt Kieft.

Tafelgenoot Van Egmond komt vervolgens met een observatie. ''Heb je die beelden gezien van Ron Jans, van vlak voor de wedstrijd (tussen FC Groningen en FC Utrecht, red.)? Daar ging iemand met ontzettend veel plezier aan het werk.''

''Die liep daar door de spelerstunnel en gaf iedereen een hand. En gaf een aai over de bol bij de spelersmascottes. Die ging echt handenwrijvend naar de dug-out'', is de schrijver en podcastmaker onder de indruk van de manier van doen van de coach van FC Utrecht.

''En als je dan die beelden van Peter Bosz ziet... Als je daar het geluid bij zou uitzetten, dan denk je dat dat iemand is die ter dood is veroordeeld. Die mag net even zeggen wat zijn galgenmaal is en that's it. Zó weinig plezier erin en zó boos. Zonde'', is Van Egmond enigszins teleurgesteld in Bosz.

Bosz zei onlangs na het thuisduel met Sparta Rotterdam (2-1) dat hij arbiter Danny Makkelie 'niks vindt'. Al snelde volgde een voorstel van de openbaar aanklager betaald voetbal van één duel schorsing. Daar ging de PSV-coach al snel tegen in beroep.

Wat volgde was een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd, waardoor Bosz zaterdag tegen AZ gewoon op de bank zat bij PSV. De oefenmeester gaf voorafgaand aan het duel in Alkmaar overigens opvallend korte antwoorden.