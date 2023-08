Stewart zeer openhartig over Debast, Sánchez, Vranckx en De Ketelaere

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 19:18 • Laatste update: 19:27

Earnest Stewart heeft voor de camera bij Hans Kraay junior van ESPN een boekje open gedaan over de transferperikelen bij PSV. De technisch directeur sprak voorafgaand aan de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord uit dat PSV concreet bezig is met Zeno Debast van Anderlecht. AC Milan-middenvelder Charles De Ketelaere komt in ieder geval niet naar PSV.

PSV is druk bezig met het afronden van een aantal grote aankopen. "In elke linie willen we nog wel wat gaan doen", zegt Stewart. "De transfermarkt is niet makkelijk geweest tot nog toe, want je ziet dat de grote buitenlanden nog niet zoveel geld uitgeven. Op het moment dat dat allemaal begint te rollen en de tijd wat korter wordt, gaat dat meestal sneller."

Voor de positie centraal achterin informeerde PSV bij Davinson Sánchez, die weg mag bij Tottenham Hotspur. "Dat speelt niet meer", zegt Stewart. "Wij zijn in gesprek gegaan, maar we kunnen niet aan zijn eisen voldoen." Nu werkt PSV aan het binnenhalen van Debast, die door Kraay junior 'een mooie, grote, voetballende centrale verdediger' wordt genoemd. "Dat vinden wij ook", reageert Stewart. "Wij zijn in gesprek. Hoe ver we zijn? Uiteindelijk moet er iets uit gaan komen, maar zover is het nog niet."

PSV zoekt na het vertrek van Xavi Simons naar Paris Saint-Germain naar een nieuwe nummer 10. De Ketelaere is volgens Stewart níét in beeld. "Er wordt gezegd dat wij achter De Ketelaere aan hebben gezeten, maar wij zijn met iets anders bezig." Stewart snapt de link niet die in de media wordt gelegd tussen PSV en Arsen Zakharyan van Dinamo Moskou. "Daar begrijp ik heel weinig van. Zacharyn is wel aangeboden, maar er is geen interesse van ons." Volgens Fabrizio Romano is PSV zo goed als rond met VfL Wolfsburg over Aster Vranckx, maar volgens Stewart is het nog lang niet zover. "Het is een speler waar we wel oren naar hebben."

Ibrahim Sangaré gaat mogelijk nog vertrekken bij PSV. "Daar is concrete interesse voor. Nottingham Forest? Dat zou kunnen." Sangaré kan voor een gelimiteerde som vertrekken. "Zijn clausule geldt tot het eind van de window. Daar kan gebruik van gemaakt worden. 38 miljoen euro? Dat zijn jouw woorden, Hans. Het is een mooi bedrag voor PSV. We willen Sangaré graag behouden, maar als iemand het bedrag op tafel legt, dan kunnen we niets doen."