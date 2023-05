Stewart onthult afspraak die hij en Van Nistelrooij dinsdagavond nog maakten

Woensdag, 24 mei 2023 om 17:18 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:02

Earnest Stewart voelt zich voor het blok gezet door het plotselinge vertrek van Ruud van Nistelrooij bij PSV. Dat erkent de technisch directeur van de Eindhovenaren op een speciaal ingelaste persconferentie. Volgens Stewart spraken hij en Van Nistelrooij dinsdagavond nog af dat de beslissing over een eventuele exit 'over het weekend heen getild zou worden'. Van Nistelrooij pakte de ochtend daarop echter al zijn biezen.

Van Nistelrooij kondigde woensdagochtend aan dat hij per direct zijn taken zou neerleggen als hoofdtrainer van PSV. De oud-spits zou te weinig draagvlak meer voelen binnen de club. "Hij was zeer vastberaden in zijn besluit", vertelt Stewart over het het moment dat hij ingelicht werd. Dat gebeurde om 9.40 uur, terwijl de selectie vijf minuten later al hoogte kreeg. "Dan kun je je voorstellen dat dat wel heel snel gaat in vier à vijf minuten", aldus Stewart.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Stewart had de mededeling in het speciaal niet zien aankomen vanwege de avond daarvoor. Van Nistelrooij sprak toen nog met de 54-jarige bestuurder af zijn beslissing pas na de laatste speelronde te nemen. "Daardoor voel ik me wel voor het blok gezet, ja", geeft Stewart toe. "We voeren sinds ik hier ben héél veel gesprekken met elkaar. Die gaan soms over de spelers, soms over de staf, maar ze zijn altijd harmonieus geweest in de goede zin des woords. Om te zorgen dat je vooruit gaat met elkaar. Maar als dat op zo'n manier gebeurt is dat niet fijn."

Het rommelde al bij PSV sinds De Telegraaf naar buiten bracht dat Van Nistelrooij overhoop lag met assistenten Fred Rutten en André Ooijer. Even later werd ook bekend dat enkele spelers, waaronder Xavi Simons en Luuk de Jong, hun beklag hadden gedaan over het functioneren van oefenmeester. Ooijer had daarvoor al bekend gemaakt aan het eind van dit seizoen te zullen vertrekken. Op de persconferentie werd ook duidelijk dat Rutten komende jaargang niet meer verdergaat in Eindhoven. Rutten zit nog wel op de bank tegen AZ komende zondag.