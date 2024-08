‘Steven Bergwijn voedt transfergeruchten met bezoek aan Premier League-wedstrijd’

Steven Bergwijn was zaterdagmiddag aanwezig op de tribune bij de wedstrijd in de Premier League tussen Fulham en Leicester City (2-1), zo schrijft onder meer Bart Sanders, host van de Pantelic Podcast, op X. Daarmee voedt de aanvaller van Ajax de geruchten over een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA.

Bergwijn werd deze zomer meerdere malen gelinkt aan een vertrek uit Amsterdam. Leicester City is een van de clubs die contact zou hebben gezocht met Ajax om een transfer van de 26-jarige aanvaller te bespreken.

Bergwijn zou namelijk een van de namen zijn die bovenaan het verlanglijstje staat bij The Foxes. De kampioen van de Premier League van het seizoen 2016/17 zou bereid zijn om twintig miljoen euro te betalen voor de diensten van Bergwijn, die bij Ajax nog beschikt over een contract tot medio 2027.

Sanders schrijft op X dat Bergwijn zaterdag aanwezig was bij de wedstrijd tussen Fulham en Leicester City. Of dat te maken heeft met transferperikelen is onduidelijk. Andere berichten op X suggereren dat Bergwijn is uitgenodigd door Calvin Bassey (Fulham), waarmee hij samenspeelde bij Ajax.

De 26-jarige aanvoerder van Ajax behoort tot de grootverdieners in de selectie van trainer Francesco Farioli, waardoor een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA in de komende week nog steeds reëel is. Onlangs voedde Bergwijn al de transfergeruchten door te wisselen van zaakwaarnemer en zijn luxe appartement in Amsterdam te verhuren.

Bergwijn drukt met zijn salaris flink op de begroting van de Amsterdammers en kan de club met een uitgaande transfers de benodigde financiële ruimte geven om in de laatste week van de zomerse transferwindow versterkingen te presenteren.

Bergwijn kwam in de zomer van 2022 voor een recordbedrag van 31,25 miljoen euro over van Tottenham Hotspur. Het begin in Amsterdam was veelbelovend, maar uiteindelijk voldeed hij niet aan de verwachtingen bij Ajax. In 79 officiële wedstrijden scoorde hij 29 keer en leverde hij 11 assists.