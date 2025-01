Steven Bergwijn scoort na dribbel vanaf middenlijn en geeft heerlijke assist op Benzema

Steven Bergwijn heeft zich donderdag andermaal in positieve zin onderscheiden bij Ittihad Club. De vleugelspeler leverde tegen Al-Raed de fraaie assist op de openingsgoal van Karim Benzema, en verdubbelde de score na een dribbel vanaf de middenlijn. Ittihad Club won uiteindelijk met 4-1.

Bergwijn werd in de 21ste minuut van de wedstrijd bereikt aan de linkerkant van het veld. De van Ajax overgekomen linksbuiten kapte en zette razend scherp voor, waar Benzema middels een intikker bij de tweede paal optimaal van profiteerde.

In de zevende minuut van de blessuretijd van de eerste helft waren de rollen omgekeerd. Bergwijn ontving de bal van Benzema en ging er vanaf de middenlijn vandoor. De rechtspoot dribbelde richting doel, kon niet worden bijgehouden door de verdedigers en rondde vanaf een meter of achttien af in de verre hoek: 2-0.

Na rust bracht Naif Hazazi de spanning nog even terug in de wedstrijd, maar dankzij Abdulrahman Al Oboud en voormalig Olympique Lyon-ster Houssem Aouar won Ittihad Club alsnog ruim: 4-1. Ittihad Club komt zodoende in punten gelijk (40) met Al-Hilal.

Bergwijn is de laatste maanden uitstekend op dreef voor de gedeeld koploper van de Saudi Pro League. Zo was de Amsterdammer trefzeker tegen Al-Orubah, Al-Ettifaq, Al-Nassr en dus ook Al-Raed. Tegen Al-Ettifaq en Al-Raed en Al-Feiha kreeg hij ook een assist achter zijn naam.

Bergwijn maakte op de slotdag van de zomerse transferperiode voor 21 miljoen euro de overstap van Ajax naar Ittihad Club, waar hij een contract heeft tot medio 2027.

In totaal deed Bergwijn in zestien duels mee voor de Saudische topclub, waarin hij goed was voor vijf treffers en zes assists. Een terugkeer bij het Nederlands elftal lijkt desondanks ver weg. Bondscoach Ronald Koeman begreep op sportieve gronden weinig van de overstap naar Saudi-Arabië.