Steven Bergwijn schittert bij debuut voor Ittihad Club met twee assists op Karim Benzema

Steven Bergwijn is zijn periode bij Ittihad Club uitstekend begonnen. De 26-jarige buitenspeler, die op Deadline Day de deur bij Ajax achter zich dichttrok voor een avontuur in het Midden-Oosten, was bij zijn debuut meteen goed voor twee assists op Karim Benzema. Ittihad Club won de wedstrijd met 7-1 van Al-Wehda.

Bergwijn begon dus in de basis bij Ittihad Club, samen met onder meer Benzema, Houssem Aouar, Moussa Diaby, N’Golo Kanté en Fabinho. De Nederlander had niet lang nodig om zijn stempel te drukken, al kwam het openingsdoelpunt voor 99 procent op het konto van Benzema: de Fransman schoot de bal van buiten de zestien schitterend in de kruising.

Ook daarna was de thuisploeg veel te sterk voor de tegenstander. Aouar en Fabinho lieten met hun doelpunten de score voor rust nog verder oplopen. Na rust liet Bergwijn zich nog een keer zien met een assist.

Ditmaal kreeg hij de bal in het strafschopgebied lastig aangespeeld, waardoor Bergwijn besloot de bal terug te leggen op Benzema. De Franse topschutter legde de bal nog eens goed voor zijn rechterbeen en vond vervolgens de verre hoek: 4-1. Daarna zetten Fawaz Al-Sagour, Saleh Al-Shehri en Benzema, die zijn hattrick completeerde, de eindstand op het bord: 7-1.

Ittihad Club - Al-Wehda 5-1

2’ 1-0 Karim Benzema (assist Steven Bergwijn)

13’ 2-0 Houssem Aouar (assist Moussa Diaby)

31’ 2-1 Youssef Amyn

45+4’ 3-1 Fabinho (assist Moussa Diaby)

46’ 4-1 Karim Benzema (assist Steven Bergwijn)

55’ 5-1 Fawaz Al-Sagour (assist Moussa Diaby)

87’ 6-1 Saleh Al-Shehri

89’ 7-1 Karim Benzema (assist Muhannad Shanqeeti)